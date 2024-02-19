Пользовательское соглашение

Данный документ на русском языке предоставляется в ознакомительных целях и не имеет юридической силы.
Актуальное соглашение на Английском языке.

in English
на Русском

Настоящее Пользовательское соглашение («Соглашение») устанавливает условия, которые применяются к использованию Продуктов компании Drimsim Limited («Компания»).

Продукт включает в себя:

- Предоставление профиля eSIM или SIM-карты (бесплатно, при условии использования в течение 360 дней с получения)
- Предоставление доступа в интернет в стране назначения в определённом объёме (согласно тарифам).

Продукт не включает в себя предоставление абонентских телефонных номеров. Продукт предназначен для реализации (непосредственного использования) в стране, отличной от нахождения покупателя.

Компания не является оператором связи. Услуги связи в рамках Продукта оказывают операторы связи в стране использования Продукта.

Компания является лишь технологическим посредником, между конечным пользователем и оператором связи (Провайдером).

Каждый Провайдер соблюдает обязательства по регистрации и налогам на услуги доступа в интернет (включая НДС) согласно его национальному законодательству в стране, в которой Провайдеры предлагают Услуги Клиентам. Провайдеры имеют все лицензии, сертификаты, разрешения и полномочия, необходимые для ведения их бизнеса и выполнения своих обязательств перед Клиентами в течение срока действия настоящего Соглашения. Компания не дает никаких гарантий в этом отношении.
Любые другие условия, указанные в Продукте или в сообщении, направленном от Компании Клиентам, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Компания может предложить заключить настоящее Соглашение юридическому лицу, подлежащему утверждению Компанией. В таком случае для таких Клиентов будет применяться следующий раздел «Корпоративные условия», который будет иметь приоритет над любыми другими условиями настоящего Соглашения.

Запрещенные юрисдикции

Клиентам в следующих странах запрещено использовать Услуги и/или покупать SIM-карты (eSIM):
- Объединенные Арабские Эмираты

Корпоративные условия

Если Клиент заключает настоящее Соглашение как юридическое лицо, перед началом предоставления Услуг следующая информация должна быть предоставлена ​​Компании:
уставные документы;
банковские реквизиты;
юридический адрес;
номер компании;
Налоговый номер НДС (для компаний из Европы);
свидетельство о регистрации;
свидетельство о налоговом учете;
документы, подтверждающие полномочия подписывающего лица;
имя и фамилия подписывающего лица;дата рождения такого лица;
гражданство такого лица;
почтовый адрес такого лица;
серийный номер и изображение паспорта, национального удостоверения личности или водительских прав такого лица;иная информация по требованию Компании.

Клиент обязуется уведомить Компанию об изменении данной информации и обязуется незамедлительно раскрыть информацию о фактическом пользователе SIM-карты или номерной емкости по запросу Компании.

Заявки корпоративных клиентов на заключение настоящего Соглашения подлежат рассмотрению и утверждению Компанией. В зависимости от типа Услуг от Клиентов может потребоваться предоставление дополнительных документов, информации или выполнение иных требований.

Компания может потребовать от Клиента подписать и направить уполномоченному лицу подписанные бумажные документы, содержащие утверждения о заключении настоящего Соглашения Клиентом.
Компания имеет право поручать обработку платежей, выставление счетов и других учетных документов уполномоченному третьему лицу на определенной территории.

Клиент подписывает учетные документы ежемесячно по запросу Компании. Неспособность предоставить Компании подписанные документы в течение 5 рабочих дней после запроса означает отказ от прав заявлять какие-либо жалобы на качество и учет Услуг.

Оплата Услуг Клиентом либо приобретение SIM-карты подтверждает согласие Клиента с настоящим Соглашением.

Условия реферальной программы

Клиенты могут участвовать в реферальной программе, предлагая Продукты третьим лицам (“Рефералам”) способами, предоставленными Компанией. В случае первой оплаты Рефералом необходимой суммы на баланс своей учетной записи, Клиент, привлекший Реферала, получает вознаграждение исключительно в виде пополнения баланса при условии активного статуса реферальной ссылки. Каждый привлеченный Реферал дает право на однократное вознаграждение. Вознаграждение за привлечение Реферала не может быть компенсировано. Компания вправе проверять Рефералов и не утверждать привлеченных Рефералов по своему усмотрению. Клиенты должны полностью соблюдать все применимые законы при привлечении Рефералов.

Общие условия

Услуги позволяют Клиенту подключаться и использовать доступ в Интернет и другие типы услуг третьих лиц («Провайдеры»). Компания является независимым подрядчиком, а не сотрудником, агентом, совместным предприятием или партнером Провайдеров, а также не имеет полномочий брать на себя какие-либо обязательства или делать какие-либо заявления от имени Провайдеров, за исключением тех, которые указаны в настоящем документе.

Компания выступает в качестве посредника между Клиентом и Провайдерами на определенной территории. Компания не инициирует передачу данных; не выбирает получателя; не выбирает и не изменяет информацию при передаче. Компания не вправе принимать решение о предоставлении и качестве услуг, претензии в отношении услуг рассматриваются Провайдером, который их оказывает Клиенту.

Компания постоянно дорабатывает и изменяет Продукт, в связи с чем его функции могут добавляться, удаляться и изменяться по усмотрению Компании без уведомления Клиентов. Клиенты не вправе требовать каких-либо возмещений в результате изменения функций Продукта или их стоимости. Продукт не предоставляет функциональность соединения с номерами экстренных служб.

Оплата Клиентом Продукта подтверждает безусловное принятие и согласие Клиента с условиями, изложенными в настоящем Соглашении. Если Клиент не согласен быть связанным настоящим Соглашением, такой Клиент не может использовать Продукт и соответствующие услуги Провайдерови. Компания может время от времени изменять или дополнять настоящее Соглашение без какого-либо дополнительного уведомления, новая редакция которого вступает в силу сразу после публикации в Продукте. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИЕНТОМ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ И / ИЛИ УСЛУГ ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ЛЮБЫХ ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ ОЗНАЧАЕТ СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА С ИЗМЕНЕНИЯМИ.

Условия возврата

Стоимость Продукта может быть возвращена в случае отсутствия соединения SIM-карты с сетью, не восстановленного в течение 24 часов с момента обращения Клиента в техническую поддержку по электронной почте или в чате технической поддержки. Данный срок приостанавливается в случае отсутствия реакции Клиента на сообщение сотрудника технической поддержки или невыполнения Клиентом инструкций сотрудника технической поддержки. Данный срок сокращается до 12 часов, если за 12 часов ответа от сотрудника технической поддержки не поступило. В таких случаях Клиент должен отправить уведомление о возврате Продукта на адрес [email protected]. В течение 72 часов с момента получения такого уведомления Компания отправляет запрос подтверждения возврата. Если Клиент подтвердит возврат ответным письмом, Компания возвращает Клиенту оплаченную стоимость сумму оплаты и имеющийся баланс, а также заблокирует профиль SIM-карты.

Если Клиент не открывал упаковку SIM-карты или не установил eSIM на своё устройство, Клиент вправе потребовать возмещения оплаченной стоимости. В таком случае Клиент отправляет Компании уведомление на адрес [email protected]. В течение 72 часов с момента уведомления Компания отправит Клиенту запрос подтверждения возврата. Если Клиент подтвердил возврат ответным письмом, Компания вернет оплаченную стоимость SIM-карты и баланс Клиента после получения SIM-карты от Клиента на адрес, указанный Компанией (не применимо для eSIM).

Заявить о неисправности SIM-карты можно в течение 14 дней с момента её получения. В течение 60 дней с момента возврата SIM-карты её стоимость будет возмещена, включая стоимость доставки по наименее дорогому тарифу. Возврат неисправной SIM-карты необходимо осуществить в течение 14 дней с даты заявления о возврате. Неисправностью не считается невозможность установить необходимые настройки на устройстве пользователя, а также дефекты устройства и сети пользователя.

Исправную SIM-карту можно вернуть в течение 14 дней с момента получения. В течение 60 дней с момента возврата SIM-карты её стоимость будет возмещена за вычетом стоимости доставки.

Заявить о возврате зачисленных на баланс денежных средств можно в течение 14 дней с момента зачисления. Клиенты вправе требовать возврата денег с баланса только в отношении платежей за последние 14 дней.

Возвраты осуществляются по тем же реквизитам, с которых производилась оплата. Для смены реквизитов необходимо предоставить заявление.

1. Активация

1.1. Пользователь Продукта («Клиент») может заказать предоставление и активацию SIM-карты, необходимой для использования Продукта, у Компании или у партнеров и реселлеров Компании.

SIM-карта может предоставляться на материальном носителе или виртуально.

1.2. Клиент может открыть учетную запись, доступную в Продукте, которая содержит баланс Клиента («Учетная запись»), путем регистрации SIM-карты и предоставления необходимых регистрационных данных.

1.3. Для активации Продукта Компания может потребовать предоставить Компании удостоверение личности, и внести предоплату, введя действительную платежную информацию. Клиент также должен предоставить адрес электронной почты, номер телефона и адрес проживания согласно информации, содержащейся в удостоверении личности, и незамедлительно уведомлять Компанию об изменении таких данных. Передача документов и информации подчиняется требованиям Компании в отношении формата и содержания таких документов и информации. В зависимости от типа Услуг от Клиентов может потребоваться предоставление дополнительных документов, информации или выполнение иных требований.

1.4. Клиент подтверждает и соглашается с тем, что информация, предоставленная Компании, и любые последующие её изменения должны быть полными, правильными и достоверными, и Клиент должен уведомить Компанию о любых изменениях в такой информации.

1.5. Услуги могут быть приостановлены в соответствии с применимым законодательством в случае предоставления некорректных идентификационных данных.

1.6. Услуги не предоставляются Клиентам моложе 18 лет.

1.7. Таможенные правила отличаются в каждой стране, и поэтому Клиент должен уточнить в местной налоговой службе необходимую информации в случае доставки SIM-карты. Клиент считается импортером SIM-карты и должен соблюдать все законы и правила страны, в которой Клиент получает товары.

2. Лицензия

2.1. Компания предоставляет Клиенту личную, отзывную, неисключительную, не подлежащую сублицензии и непередаваемую лицензию на использование Продукта в соответствии с условиями и сроками действия настоящего Соглашения. Лицензия предоставляется безвозмездно на срок использования Продукта.

2.2. Компания не несет ответственности за наличие всех лицензий, сертификатов, разрешений и согласований, необходимых для предоставления Услуг Провайдерами.

3. Использование SIM-карты

3.1. Если SIM-карта, используемая Клиентом для доступа к Услугам, используется для доступа к Учетной записи Клиента или Услугам без его или её разрешения, Клиент обязан немедленно сообщить об этом Компании. Клиент несет ответственность за все расходы на Учетной записи Клиента до тех пор, пока Клиент не уведомит Компанию об этих обстоятельствах.

3.2. Клиент соглашается заплатить за услуги, начисленные на Учетную запись. Компания не несет ответственности за мошеннические начисления, которые явились результатом кражи или мошеннического использования средств платежа Клиента (кредитная / дебетовая / платежная карта и т. д.). Клиент согласен и признает, что он или она несет полную ответственность за безопасность и защищенность устройства, через которое Клиент получает Услуги, и Клиент соглашается с тем, что Компания не несет ответственности за несанкционированное использование Услуг через устройство Клиента. Компания не несет ответственности за любой ущерб, причиненный Клиенту или убытки, понесенные Клиентом, в случае, если третье лицо получает доступ к информации Учетной записи Клиента или другой личной информации.

3.3. Компания может заблокировать любую транзакцию или текущий баланс Клиента в Учетной записи, если деятельность Клиента подозревается в мошенничестве или несанкционированном использовании.

4. Техническая поддержка

4.1. Клиент может отправлять любые вопросы относительно Продукта на [email protected] или через любой другой контакт, указанный в Продукте.

4.2. Информация о неправильной работе Услуг или Продукта может быть сообщена Компании, и Компания должна предпринять разумные усилия для устранения такой неисправности, если такая неисправность является результатом ошибок, содержащихся в Продукте или передать её Провайдеру услуг, если это результат ошибки оказания услуг.

4.3. Единственная ответственность Компании и единственное средство защиты Клиента за любой отказ Компании в предоставлении технической поддержки состоит в (а) использовании коммерчески разумных усилий для устранения или исправления существенной неисправности для Компании или (б) прекращении действия настоящего Соглашения для Клиента.

4.4. Компания не несет ответственности и не оказывает техническую поддержку в отношении проблем, вызванных продуктами сторонних производителей и Провайдеров.

4.5. Вышеупомянутые условия технической поддержки являются исключительными и заменяют все прочие гарантии, письменные, устные, подразумеваемые или установленные законом. НИКАКИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ. Ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственности за упущенную выгоду или доходы, потерю использования продуктов или услуг, прерывание бизнеса, стоимость капитала или за любые особые, косвенные, случайные или штрафные убытки.

5. Платежи

5.1. Компания вправе привлекать третьих лиц для обработки платежей. Все запросы касательно исполнения платежей должны быть направлены к Компании независимо от получателя платежа. Тарифы и стоимость Услуг указаны в Продукте. Тарифы могут быть увеличены на величину применимого налога на добавленную стоимость в зависимости от страны, выбранной Клиентом в Продукте в качестве территории оказания услуг (применения Продукта). Клиент несет ответственность за проверку действующего тарифа перед использованием Продукта. Если Услуги предоставляются бесплатно, объем Услуг может быть ограничен.

5.2. Клиент может внести средства на счет своей Учетной записи, используя способы оплаты и валюты, доступные в Продукте.  Провайдеры платежных услуг могут применять свои собственные условия и тарифы за обработку пополнения. КЛИЕНТ МОЖЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ СПИСАНИЕ СРЕДСТВ С ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ КЛИЕНТА В СИТУАЦИИ, КОГДА БАЛАНС КЛИЕНТА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОДОЛЖИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ. КЛИЕНТ МОЖЕТ ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ СПИСАНИЕ В НАСТРОЙКАХ ПРОДУКТА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ СВОИХ ЗАТРАТ И СЧЕТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕРКА СТАТУСА АВТОМАТИЧЕСКОГО СПИСАНИЯ.

5.3. В случае, если у Клиента не будет зарегистрированных фактов сетевой активности в ходе использования Услуг в течение 360 дней, остаток средств Клиента 1 числа каждого месяца будет списываться в размере 3 евро в месяц за сохранение Учетной записи начиная с 361-го дня отсутствия активности. Любая активность Клиента (звонки, сообщения, интернет-сеансы) прекратит списание. В случае, если такое списание приведет к отсутствию средств на Учетной записи, данное Соглашение будет прекращено, и SIM-карта станет недействительной.

5.4. Стоимость Продукта и конечных услуг Провайдеров может время от времени меняться без предварительного уведомления, и может отличаться в зависимости от доступности Сервиса для разных категорий Клиентов. Любые изменения в ценовой политике и специальных акциях будут указаны в Продукте.

5.5. Клиент обязан уведомлять Компанию о любых изменениях в платежной информации Клиента, включая дату истечения срока действия кредитной или дебетовой карты, используемой в Учетной записи. Если по какой-либо причине баланс Клиента становится отрицательным, Клиент настоящим уполномочивает Компанию взимать отрицательный баланс с любых доступных платежных средств Клиента без какого-либо дополнительного подтверждения.

5.6. Клиент несет ответственность за проверку платежной информации Клиента. Неспособность уведомить Компанию об оспаривании любых списаний в течение тридцати (30) дней с момента оплаты, отраженной в Учетной записи Клиента, будет считаться полным и безоговорочным принятием таких платежей. Клиент возмещает Компании все суммы, уплаченные Компанией в виде штрафов и комиссий Провайдерам платежных услуг, возникшим в результате платежных споров, инициированных по истечении 30 дней. Если Клиент оспаривает сумму выставления счета, Клиент должен предоставить существенные доказательства неправильного выставления счетов или мошеннических транзакций. Если Клиент оспаривает суммы, указанные в счетах, предоставленных в Учетной записи, платежные данные, доступные для Компании, являются обязательными и окончательными для целей выставления счетов.

5.7. Клиент должен предоставить Компании правильную информацию об адресе доставки SIM-карты и оплатить предоставление (доставку) SIM-карты. Доставленная SIM-карта подлежит процедуре активации после доставки. Время доставки может варьироваться для разных стран. Доставка считается выполненной в день, когда Компания передает SIM-карту транспортной компании для отправки на адрес доставки, предоставленный Клиентом либо передает виртуальную SIM-карту на электронный адрес Клиента. Компания не будет нести ответственность за посылку, доставленную с опозданием, поврежденную в результате доставки, отправленную на неправильный адрес, или не доставленную по вине Клиента, и в этом случае Компания имеет право на взимание повторной оплаты предоставления (доставки) SIM-карты. Компания не компенсирует плату за доставку в случае неосуществления доставки по вине Клиента или в случае возврата SIM-карты Клиентом.

6. Прекращение действия

6.1. Клиент может прекратить использование Продукта в любое время, уведомив Компанию любыми доступными способами. В таком случае Компания деактивирует Учетную запись Клиента с сохранением возможности восстановления. Во всех случаях Клиент будет нести ответственность за оплату Услуг, оказанных до даты расторжения.

6.2. Компания может прекратить предоставление Продукта Клиенту в любой момент времени по своему усмотрению и расторгнуть настоящее Соглашение.

6.3. В случае расторжения Компания возвращает сумму остатка, внесенного за последние 14 дней до даты расторжения, на платежные средства Клиента, Которые использовались для осуществления платежа, в течение 60 дней. В случае невозможности перечисления на первоначальное средство платежа, Компания будет предпринимать коммерчески разумные усилия, чтобы запросить реквизиты нового средства платежа для возмещения.
Если расходы Компании на осуществление возврата по реквизитам нового средства платежа превышают сумму возмещения, Компания вправе отказать в возмещении и предложить использовать сумму возврата в рамках учетной записи Клиента или направить сумму возмещения на баланс учетной записи другого Клиента.

6.4. Суммы на балансе Клиента, полученные в результате мероприятий по продвижению или иным образом без фактической оплаты со стороны Клиента, не подлежат возмещению ни при каких обстоятельствах. При осуществлении возврата из суммы остатка вычитаются суммы, ранее зачисленные в результате мероприятий по продвижению или иным образом без фактической оплаты со стороны Клиента.

7. Незаконное использование

7.1. Клиент не будет использовать Продукт для любой незаконной, оскорбительной или мошеннической цели, в том числе (но не ограничиваясь) для использования Продукта таким образом, чтобы (a) препятствовать предоставлению услуг Клиенту или другим Клиентам; (б) злоупотреблять какой-либо премиальной или рекламной программой; или (c) нарушать действующее законодательство. Клиент никоим образом не передает какие-либо материалы Компании или иным образом предпринимает какие-либо действия, которые по единоличному решению Компании могут помешать услугам или другим Клиентам, а также нарушать права любой третьей стороны или иным образом представлять собой нежелательное поведение.

7.2. Если Компания разумно полагает, что Клиент или любое третье лицо использует Счет Клиента таким образом, чтобы злоупотреблять услугами или какой-либо из бонусных или рекламных программ Компании или иным образом нарушать настоящее Соглашение или применимое законодательство, Компания может немедленно приостановить, ограничить или отменить Учетную запись Клиента и способность Клиента использовать Услуги или Продукт без уведомления и без возмещения.

7.3. За исключением случаев, противоречащих применимому законодательству, Клиенту запрещается осуществлять или разрешать обратное проектирование, разборку или декомпиляцию SIM-карты, Услуг и / или Продукта. Клиенту запрещается перепродажа, сублицензирование или использование SIM-карты или Услуг для предоставления услуг обработки данных сервисными бюро или иным способом предоставлять услуги обработки данных третьим лицам. Клиенту не разрешается использовать SIM-карту или Услуги, а также передавать все или любую часть SIM-карты или Услуг любому лицу, кроме Клиента.

7.4. Клиент прямо признает и соглашается с тем, что любые применимые законы об экспорте и импорте регулируют использование Клиентом SIM-карты и Услуг, и он или она не будет прямо или косвенно экспортировать или реэкспортировать SIM-карту или Услуги, а также допускать какое-либо их прямое  использование в нарушение таких законов или осуществлять использование SIM-карты либо Услуг для любых целей, запрещенных такими законами.

8. Освобождение от ответственности и ограничение ответственности

8.1. Клиент соглашается за свой счет полностью защищать, возмещать и компенсировать Компании, ее материнской компании, ее дочерним компаниям, акционерам, директорам, должностным лицам, сотрудникам, агентам и Провайдерам убытки от любых и всех претензий (включая, без ограничений, разумные гонорары адвокатов), возникающие в связи с (i) использованием Клиентом Услуг, (ii) Учетной записью Клиента (включая использование Учетной записи Клиента третьей стороной) и (iii) настоящим Соглашением.

8.2. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ НАМЕРЕННЫМИ ПРОТИВОПРАВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ КОМПАНИИ И / ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАПРЕТА, КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ, КОТОРЫЕ ПРЕВЫШАЮТ СУММУ СЧЕТОВ КЛИЕНТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ЗА МЕСЯЦ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ НАРУШЕНИЮ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДОХОДОВ ИЛИ УВЕЛИЧЕННЫЕ РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКИЕ УБЫТКИ БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ КОМПАНИИ ИЛИ КОМПАНИИ СПЕЦИАЛЬНО СООБЩАЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. В ДОПОЛНЕНИЕ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ ЛЮБЫМ ОБРАЗОМ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОСТУПА КЛИЕНТА ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯМИ КЛИЕНТА В ДОСТУПЕ К УСЛУГАМ.

8.3. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» И КОМПАНИЯ НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ТЕХНИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ УСЛУГ, ПРОДУКТОВ ИЛИ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ. КОМПАНИЯ ТАКЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО УСЛУГИ БУДУТ НЕПРЕРЫВНЫМИ, НЕ СОДЕРЖАЩИМИ ОШИБОК ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ КЛИЕНТА. КОМПАНИЯ НЕ УПОЛНОМОЧИВАЕТ НИКОГО, ВКЛЮЧАЯ ЕЁ СОТРУДНИКОВ, АГЕНТОВ, ПРОВАЙДЕРОВ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ГАРАНТИЮ ЛЮБОГО ВИДА ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ, И КЛИЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПОЛАГАТЬСЯ НА ЛЮБУЮ ПОДОБНУЮ ГАРАНТИЮ. КЛИЕНТ ЯВНО ПРИЗНАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО ПОСКОЛЬКУ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА МОБИЛЬНЫХ И ИНТЕРНЕТ-СЕТЯХ ВНЕ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ, КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ СВЯЗАННЫЕ НАРУШЕНИЯ. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУГ.

8.4. За исключением обязанности Клиента оплачивать услуги Провайдеров, ни Компания, ни Клиент не несут ответственности друг перед другом за любую задержку, неисполнение результатов, потерю или повреждение по причинам, находящимся вне разумного контроля, включая, но не ограничиваясь обстоятельства непреодолимой силы, пожар, забастовки, взрывы, отказы электросети, землетрясения, наводнения, потопы, трудовые споры, терроризм, действия или упущения перевозчиков или Провайдеров, отказ систем и действия нормативных или правительственных учреждений.

8.5. Ни Компания, ни Провайдер не гарантируют какой-либо уровень работоспособности Услуг в какой-либо конкретной зоне покрытия.

9. Сообщения

9.1. Любая информация, включая любые материалы, сообщения, идеи, предложения или другие сообщения (в совокупности - «Информация»), которую Клиент передает Компании в любом виде, остается исключительной собственностью Компании. Передача Клиентом Информации означает отчуждение Компании всех прав, титулов и интересов на территории всего мира на все авторские и другие права на интеллектуальную собственность в отношении Информации. Компания будет иметь право использовать, воспроизводить, раскрывать, публиковать и распространять любую Информацию, которую Клиент представляет для каких-либо целей без каких-либо ограничений и без каких-либо компенсаций. В связи с этим Компания запрещает Клиентам направлять Компании любую информацию, которую Клиент не желает отчуждать Компании, включая любую конфиденциальную информацию или любую информацию, относящуюся к правам третьих лиц.

10. Уступка

10.1. Компания может передать свои права и обязанности по настоящему Соглашению полностью или в части любому лицу в любое время без уведомления Клиента. В случае такой уступки Компания не будет иметь никаких дополнительных обязательств перед Клиентом в связи с такими переданными обязательствами.

11. Общие положения

11.1. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет считаться недействительным, незаконным или неисполнимым, остальные положения настоящего Соглашения будут действовать в полной силе.

11.2. Настоящее Соглашение вместе с любыми письменными изменениями или письменными дополнениями будет представлять собой полное соглашение между Клиентом и Компанией в отношении Услуг, предоставляемых по настоящему Соглашению, и заменяет все предыдущие или одновременные договоренности или соглашения, письменные, электронные или устные, между Клиентом и Компанией. Никакое письменное или устное заявление, реклама или описание услуги, явно не содержащиеся в Соглашении, не могут противоречить, разъяснять, изменять или дополнять его.

11.3. Настоящее Соглашение должно толковаться, регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Княжества Андорра. В случае, если иск или требование предъявлены в связи с настоящим Соглашением, Клиент соглашается с исключительной юрисдикции и местом нахождения судов в Княжестве Андорра. При любых действиях по обеспечению соблюдения настоящего Соглашения, включая, помимо прочего, любые действия Компании по взысканию платежей в соответствии с настоящим Соглашением, Клиент уплачивает Компании разумные расходы на адвокатов в связи с такими действиями. Клиент подтверждает и соглашается с тем, что данное положение о регулировании применяется независимо от того, где находится Клиент, или где он или она использует или оплачивает Услуги. Настоящее Соглашение первоначально составлено на английском языке, и версия на английском языке обладает преимуществом перед любыми переводами.


Drimsim Limited

Room 1001, 10/F, Tower B, New Mandarin Plaza 14 Science Museum Road, Tsimshatsui Rast, Hong Kong

[email protected]


Дата публикации: 03.06.2025
Дата вступления в силу: 03.06.2025
Предыдущая версия документа: 19.02.2024

Данный документ на русском языке предоставляется в ознакомительных целях и не имеет юридической силы.
Актуальное соглашение на Английском языке.

Drimsim Limited

Юридический адрес: Room 1001, 10/F, Tower B, New Mandarin Plaza 14 Science Museum Road, Tsimshatsui Rast, Hong Kong

Email: [email protected]

Контактные данные должностного лица по защите данных:

Юридический адрес: Room 1001, 10/F, Tower B, New Mandarin Plaza 14 Science Museum Road, Tsimshatsui Rast, Hong Kong

Электронная почта: [email protected]


Поправки к настоящей Политике будут опубликованы по https://drimsim.com/ru/privacy-policy и вступят в силу с момента их публикации. Если мы внесем какие-либо существенные изменения в настоящую Политику, мы уведомим субъекты данных по электронной почте (отправленной на адрес электронной почты, указанный в учетной записи) или посредством уведомления на веб-сайте до вступления изменения в силу. Любой субъект данных может решить прекратить использование наших продуктов и услуг, если субъект данных не принимает условия настоящей Политики или любой измененной версии этой Политики.

Мы сознательно не собираем личную информацию у детей в возрасте до 18. Наши продукты и услуги не предлагаются для лиц в возрасте до 18.

Отказ в предоставлении информации может повлечь недоступность предоставления наших продуктов и услуг или негативный опыт использования.

Каждый субъект данных имеет право подать жалобу в орган надзора в случае нарушения, неправильного использования персональных данных или любого нарушения применимого законодательства, связанного с обработкой персональных данных.

Категории персональных данных и цели обработки

Контактная информация наших клиентов для следующих целей:
- заключение договора с клиентом;
- исполнение договора с клиентом;
- соблюдение юридических обязательств по предоставлению данных государственным органам;
- оказание технической поддержки в рамках исполнения договора;
- осуществление маркетинговых коммуникаций о наших предложениях в качестве нашего законного интереса;
- связь с нашими клиентами в целях оценки обслуживания путем телефонных звонков или иным доступным способом в рамках наших законных интересов.

Любые маркетинговые коммуникации являются предметом права на возражение. Право на возражение может также применяться к другим видам обработки.

Технические характеристики устройства клиента для следующих целей:
- заключение договора с клиентом;
- исполнение договора с клиентом;
- соблюдение юридических обязательств по предоставлению данных государственным органам;
- оказание технической поддержки в рамках исполнения договора;
- осуществление маркетинговых коммуникаций о наших предложениях в качестве нашего законного интереса;
- поддержка доступности наших продуктов и услуг в рамках исполнения договора;
- улучшение качества обслуживания клиентов в качестве нашего законного интереса.

Информация об устройстве и местоположении для следующих целей:
- исполнение договора с клиентом;
- соблюдение юридических обязательств по предоставлению данных государственным органам;
- оказание технической поддержки в рамках исполнения договора;
- поддержка доступности наших продуктов и услуг в рамках исполнения договора.

Информация о кредитных картах и ​​другие платежные реквизиты для следующих целей:
- исполнения договора с клиентом;
- оказание технической поддержки в рамках исполнения договора и выявление мошенничества в рамках нашего исполнения договоров;
- выявление злоумышленных действий в качестве нашего законного интереса.

Данные cookies для следующих целей:
- осуществление маркетинговых коммуникаций о наших предложениях в качестве нашего законного интереса;
- демонстрация рекламных материалов наших рекламодателей на основе согласия субъекта данных;
- сбор статистических данных на основе согласия субъекта данных;
- поддержка доступности наших продуктов и услуг в рамках исполнения договора;
- улучшение качества обслуживания клиентов в качестве нашего законного интереса.

Название Категория Срок хранения Обработчик Описание
Facebook Pixel Статистика Без ограничения Facebook Позволяет измерять эффективность и оптимизировать рекламу
Facebook SDK Маркетинг Без ограничения Facebook Позволяет интегрировать сайт с Facebook.
Google analytics Статистика Без ограничения Google Позволяет анализировать поведение пользователей.
Google Tag Manager Неотъемлемый Без ограничения Google Обеспечивает быстрое подключение Google Analytics и Яндекс.Метрики к сайту.
Yandex.Metrika Статистика 24 месяца Yandex Позволяет получать визуальные отчеты, видеозаписи действий пользователя, отслеживать источники трафика и оценивать эффективность рекламы.
Adspire Статистика 24 месяца Adspire Обеспечивает интеграцию с CPA сетями.
Branch.io Статистика 24 месяца Branch.io Позволяет отслеживать и анализировать трафик.
FreshChat Неотъемлемый 24 месяца Freshworks Inc Предоставляет возможность обмена сообщениями.
Stripe Неотъемлемый 24 месяца Stripe Предоставляет возможность совершения оплат.
SourceBuster Статистика 24 месяца it-agency.ru Предоставляет информацию об источнике трафика.
JivoSite Неотъемлемый 24 месяца jivo.ru Предоставляет возможность обмена сообщениями.
Mango Неотъемлемый 24 месяца Манго Телеком Предоставляет телекоммуникационные возможности.
Vkontakte Марткетинг 24 months ООО Вконтакте Предоставление индивидуального контента
Youtube Неотъемлемый До 10 лет Google Inc. Отслеживание использования сервисов Youtube
Twitter Маркетинг До 14 лет Twitter Inc. Отслеживание использования сервисов Twitter
Linkedin Маркетинг До 6 месяцев Linkedin Отслеживание использования сервисов Linkedin
Vkontakte Маркетинг До 24 месяцев Vkontakte Отслеживание использования сервисов ВКонтакте и предоставление индивидуального контента.
Mail.ru Маркетинг До 6 месяцев Mail.ru Отслеживание использования сервисов Mail.ru и предоставление индивидуального контента.
ИЗМЕНИТЬ ОПЦИИ КУКИС

Данные о взаимодействии клиентов с нашими продуктами и услугами для следующих целей:
- для выполнения договора с клиентами;
- для соблюдения юридических обязательств по предоставлению данных в государственные органы.

Паспортные данные и личная фотография для следующих целей:
- идентификация клиента для целей заключения договора с клиентом;
- соблюдения юридических обязательств по предоставлению данных государственным органам;
- осуществление маркетинговых коммуникаций о наших предложениях в качестве нашего законного интереса.

Профилирование

Мы поддерживаем профили наших клиентов, поскольку необходимо предоставлять нашим клиентам историю использования наших продуктов и услуг. Профиль включает текущий баланс и историю платежей. Автоматическое принятие решений на основе профиля не проводится, за исключением случаев, когда наши продукты и услуги могут предоставляться по-разному в зависимости от баланса клиента. Недостаточный баланс может привести к приостановке доступности наших продуктов и услуг.

Получатели персональных данных

Мы можем передавать персональные данные следующим получателям:
- нашим сотрудникам;
- хостинг провайдерам;
- поставщикам технической поддержки;
- партнерам, которые выступают в качестве наших подрядчиков для предоставления наших продуктов и услуг;
- государственным органам.

Мы можем передавать данные за пределы ЕС и ЕЭЗ при условии, что на передачу распространяются типовые условия договора о международной передаче персональных данных. Предоставление информации нашим обработчикам данных зависит от подписания соглашения об обработке данных, в котором указываются предмет и срок действия. обработки, характера и цели обработки, типа персональных данных и категорий субъектов данных, а также обязанностей и прав контроллера.

Срок хранения

Данные будут храниться в течение периода, когда наши продукты и услуги предоставляются клиенту, и до тех пор, пока у нас есть юридическое обязательство хранить данные для предоставления их государственным органам.

Конфиденциальная информация

Мы не обрабатываем следующую информацию каким-либо образом:
- о расовом или этническом происхождении, политических убеждениях, религиозных или философских убеждениях, членстве в профсоюзах, генетических данных и данных о здоровье или данных, касающихся половой жизни или сексуальной ориентации человека.

Права субъектов данных

Каждый субъект данных имеет следующие права, которыми можно воспользоваться, связавшись с нами. Все права, указанные ниже, имеют определенные исключения в определенных случаях. Запросы будут обработаны в течение 30 дней.

Право на доступ позволяет любому субъекту данных запрашивать у нас следующую информацию:
- если его данные обрабатываются;
- какие данные обрабатываются;
- кто является получателями или категориями получателей персональных данных;
- срок хранения данных;
- наличие и характер прав на исправление / удаление / ограничение / возражение;
- наличие права на подачу жалобы в надзорные органы;
- источники данных;
- наличие профилирования и автоматического принятия решений, включая их логику и последствия;
- наличие гарантий международной передачи данных.

Право на исправление является правом исправить неверные данные и право удалить неполные данные.

Право на удаление («забвение») означает, что субъект данных может потребовать удаления своих данных в следующих случаях:
- данные больше не нужны для целей обработки;
- согласие на обработку отзывается, и никакие другие основания для обработки не применяются, если такая обработка основана на согласии;
- объекты данных выражает протест к обработке;
- обработка незаконна;
- данные относятся к ребенку и были обработаны в контексте предложения услуги непосредственно ребенку.

Право на ограничение означает, что обработка должна быть ограничена, если:
- субъект данных утверждает, что данные неточны и контроллер должен проверить, если это действительно неточно;
- обработка незаконна, но субъект данных хочет, чтобы обработка была ограничена вместо удаления данных;
- обработка больше не требуется для ее целей, но субъект данных требует ее для определенных целей;
- возражение к обработке, но контроллеру необходимо проверить, не возражает ли возражение законным интересам контроллера.

Право на уведомление означает, что контроллер данных должен сообщить запрос субъекта данных в порядке осуществления своих прав на каждому получателю, если он не докажет, что он будет принимать непропорциональные усилия.

Право на перенос данных Переносимость означает, что субъект данных может запрашивать контроллера данных, чтобы предоставить собранные данные в структурированной и читаемой форме.

Право на возражение означает, что субъект данных на основе его личных обстоятельств может переопределить законные интересы контроллера, которые составляют основу для обработки.

Субъект данных имеет право не подвергаться профилированию, которое существенно влияет на его интересы.

Защита информации

Мы принимаем следующие меры по защите персональных данных, чтобы предотвратить утечку, неправильное использование и нарушение прав субъектов данных:
- Предоставление настоящей Политики для проверки любому физическому или юридическому лицу, которое собирается обрабатывать персональные данные.
- Возложение на наших должностных лиц и подрядчиков ответственности за надлежащую обработку данных, проводимую такими должностными лицами и подрядчиками.
- Предоставление консультаций любому должностному лицу, субъекту данных или партнеру в отношении соблюдения настоящей Политики.
- Проверка на предмет того, что доступ к персональным данным не предоставляется посторонним лицам.
- Использование только надежного и проверенного программного обеспечения для обработки или персональных данных.
- Принятие технических и организационных рисков обработки данных до такой обработки.
- Обеспечение того, чтобы все действия в отношении данных осуществлялись защищенными учетными записями для доступа к данным, и что все хранилища данных доступны только ограниченному числу или лицам на основе пароля.
- Обеспечение возможности приостановить обработку данных или отозвать любую часть данных из обработки, если мы считаем, что такая обработка может нарушать действующее законодательство.
- В случае изменения любого бизнес-процесса мы определим, связано ли такое изменение с данными, и проверим, соответствует ли такое изменение настоящей Политике.
- Обеспечение того, чтобы каждое местоположение и устройство, где могут храниться личные данные, являлось безопасной средой.
- Использование брандмауэра для минимизации риска несанкционированного доступа к инфраструктуре хостинга.
- При необходимости использование сторонних поставщиков для оценки безопасности с целью выявления проблем с безопасностью данных, которые могут привести к уязвимостям безопасности.
- Обеспечение шифрования наиболее конфиденциальных личных данных.
- Обеспечение постоянной конфиденциальности, целостности, доступности и отказоустойчивости систем обработки и услуг.
- Предоставление возможности своевременно восстановить доступность и доступ к персональным данным в случае физического или технического происшествия.
- Обработка регулярных испытаний, оценка и оценка эффективности технических и организационных мер по обеспечению безопасности обработки данных.

Дата публикации: 20 марта 2024

Drimsim Limited

Legal address: Room 1001, 10/F, Tower B, New Mandarin Plaza 14 Science Museum Road, Tsimshatsui Rast, Hong Kong

Email: [email protected]

Contacts of Data Protection Officer:

Legal address: Room 1001, 10/F, Tower B, New Mandarin Plaza 14 Science Museum Road, Tsimshatsui Rast, Hong Kong

Email: [email protected]

Amendments to this Policy will be posted to https://drimsim.com/en/privacy-policy and will be effective when posted. If we’ll make any material changes to this Policy we will notify the data subjects by email (sent to the e-mail address specified in the account) or by means of a notice on the website prior to the change becoming effective. Any data subject can choose to discontinue use of our products and services if the data subject does not accept the terms of this Policy, or any modified version of this Policy.

We do not knowingly collect any personal information from children under the age of 18. Our products and services are not offered to individuals under the age of 18.

Refusal to provide the data may result in unavailability of provision of our products and services or poor user experience.

Each data subject has the right to lodge a complaint to supervisory authority in case of personal data breach, misuse or any violation of applicable law related to personal data processing.

Categories of Personal Data and Purposes of Processing

Contact details of our customers for the following purposes:
- to enter a contract with a customer;
- to perform a contract with customers;
- to comply with legal obligations on providing the data to government bodies;
- to provide technical support as part of our contract performance;
- to conduct marketing communications on our offerings as our legitimate interest;
- to contact our customers for service evaluation purposes by phone calls or other available means as our legitimate interest.

Any marketing communication is subject to the right to objection. The rights to objection may also apply to other kinds of processing activities.

Technical specifications of customer’s device for the following purposes:
- to enter a contract with a customer;
- to perform a contract with customers;
- to comply with legal obligations on providing the data to government bodies;
- to provide technical support as part our contract performance;
- to conduct marketing communications on our offerings as our legitimate interest;
- to support availability of our products and services;
- to improve customer experience.

Device identification and location data for the following purposes:
- to perform a contract with customers;
- to comply with legal obligations on providing the data to government bodies;
- to provide technical support as part of our contract performance;
- to support availability of our products and services as part of our contract performance.

Information on credit cards and other payment details for the following purposes:
- to perform a contract with customers;
- to provide technical support and fraud detection as part of our contract performance.
- to conduct anti-fraud activities as our legitimate interest.

Cookie data for the following purposes:
- to conduct marketing communications on our offerings as our legitimate interest;
- to deliver targeting ads by our advertisers on the basis of data subject’s consent;
- to collect statistical information based on data subject’s consent;
- to support availability of our products and services as part of our contract performance;
- to improve customer experience as part of our legitimate interest.

Cookie title Category Storage period Data processor Description
Facebook Pixel Marketing Lifetime Facebook Allows to measure effectiveness and optimize ads.
Facebook SDK Marketing Lifetime Facebook Allows to integrate website with Facebook.
Google analytics Statistical Lifetime Google Allows to analyze behaviour of website users.
Google Tag Manager Essential Lifetime Google Allows swift connection of Google Analytics and Yandex.Metrika with the website.
Yandex.Метрика Statistical 24 months Yandex Allows to obtain visual reports, recordings of user’s activities, track traffic sources and evaluate ads effectiveness.
Adspire Statistical 24 months Adspire Allows integration with CPA networks.
Branch.io Statistical 24 months Branch.io Provides traffic attribution and analytics.
FreshChat Essential 24 months Freshworks Inc Provides website messaging functionality.
Stripe Essential 24 months Stripe Provides payment functionality.
SourceBuster Statistical 24 months it-agency.ru Provides traffic source data.
JivoSite Essential 24 months jivo.ru Provides website messaging functionality.
Mango Essential 24 months Mango Telecom LLC Provides communication functionality.
Vkontakte Marketing 24 months Vkontakte LLC Provides individual content
Youtube Essential Up to 10 years Google Inc. These cookies are set by YouTube to track usage of its services.
Twitter Marketing Up to 14 years Twitter Inc. These cookies are set by Twitter to track usage of its services.
Linkedin Marketing Up to 6 months Linkedin These cookies are set by Linkedin to track usage of its services.
Vkontakte Marketing Up to 24 months Vkontakte These cookies are set by Vkontakte to track usage of its services and provide individual content.
Mail.ru Marketing Up to 6 months Mail.ru These cookies are set by Mail.ru to track usage of its services and provide individual content.
CHANGE COOKIE OPTIONS

Data on the customers’ communications with our products and services for the following purposes:
- to perform a contract with customers;
- to comply with legal obligations on providing the data to government bodies

Passport data and personal photo for the following purposes:
- to identify the customer in order to enter a contract with a customer;
- to comply with legal obligations on providing the data to government bodies;
- to conduct marketing communications on our offerings as our legitimate interest.

Profiling

We maintain profiles of our customers as it’s required to provide our customers with history of use of our products and services. The profile includes current balance and billing history. No automated decision making is conducted on the basis of profile except for the cases when our products and services may be provided in different manner on the basis of the customer’s balance. Insufficient balance may result in suspension of availability of our products and services.

Recipients of Personal Data

We may share personal information with the following recipients:
- our employees;
- hosting providers;
- technical support providers;
- partners which act as our contractors for provision of our products and services;
- government bodies.

We may transfer the data outside of EU and EEA provided that the transfer is subject to model contract clauses on international transfers of personal data.Providing information to our data processors is subject to signing a data processing agreement that sets out the subject-matter and duration of the processing, the nature and purpose of the processing, the type of personal data and categories of data subjects and the obligations and rights of the controller.

Period of Storage

The data will be stored during the period when our products and services are provided to the customer and as long as we have a legal obligation to store the data in order to supply it to government bodies.

Sensitive Information

We do not process the following information in any manner:
- racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, genetic data and health data or data concerning a person’s sex life or sexual orientation.

Rights of the Data Subjects

Each data subject has the following rights which may be exercised by contacting us. All the rights below have specific exceptions in certain cases. The requests will be processed within 30 days.

Right to access allows any data subject to request the following information from us:
- if its data is processed;
- which data is processed;
- which are the recipients or categories of recipients of personal data;
- data storage period;
- existence and nature of the rights to rectification/erasure/restriction/objection,
- existence of the right to lodge a complaint to supervisory authorities;
- sources of data;
- existence of profiling and automated decision making including their logic and consequences;
- existence of safeguards of international data transfers.

Right to rectification is the right to correct incorrect data and the right to complete the incomplete data.

Right to erasure (“to be forgotten”) means that the data subject may request erasure of his or her data in the following cases:
- the data is no longer needed for the purposes of processing;
- consent for processing is withdrawn and no other grounds of processing apply where such processing is based on consent;
- data subject objects to processing;
- processing is unlawful;
- the data is related to a child and was processed in the context of offering a service directly to a child.

Right to restriction means that processing shall be restricted if:
- the data subject claims that the data is inaccurate and controller needs to verify if it’s really inaccurate;
- processing is unlawful but the data subject wants processing to be restricted rather than the data to be erased;
- processing is no longer required for its purposes but the data subject requires it for specific purposes;
- processing is under objection but the controller needs to verify if objection is not overridden by legitimate interest of the controller.

Right to notification means that the data controller shall communicate the request of the data subject in exercise of his or her rights to each recipient unless it proves that it will take disproportionate effort.

Right to data portability means that data subject may request the data controller to provide collected data in structured and readable form.

Right to object means that the data subject based on its personal circumstances may override legitimate interests of the controller which constitute the basis for processing.

The data subject has the right not to be subject to profiling which significantly affects his or her interests.

Protection of Information

We take the following measures on protection of personal data to prevent the data breaches, misuse and the violation of rights of data subjects:
- Providing this Policy for review to any person or entity which is about to process the personal data.
- Keeping our officers and contractors responsible for proper data processing conducted by such officers and contractors.
- Providing advice to any officer, data subject or partner on the subject of compliance with this Policy.
- Making sure no access to personal data is provided to unauthorized parties.
- Using only reliable and tested software for processing or personal data.
- Assuming technical and organizational risks of data processing before such processing takes place.
- Ensuring that all actions in respect of the data are exercised by protected accounts to access the data and all data storages are available only to a limited number or persons on a password basis.
- Ensuring that we are able to suspend data processing or withdraw any piece of data from processing if we believe that such processing may violate applicable law.
- In case of change in any business process we will determine whether such change is data-related and check if such change falls in line with this Policy.
- Providing that each location and device where personal data may be stored is a safe environment.
-Utilizing firewall to minimize the risk of unauthorized access to the hosting infrastructure.
- Where necessary using third-party vendors to perform security assessments to identify issues with its data security that could result in security vulnerabilities.
- Providing encryption of most sensitive personal data.
- Ensuring ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience of processing systems and services.
- Providing the ability to restore the availability and access to personal data in a timely manner in the event of a physical or technical incident.
- Processing regular testing, assessing and evaluating the effectiveness of technical and organizational measures for ensuring the security of the data processing.

Effective: March 20, 2024

