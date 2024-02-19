Настоящее Пользовательское соглашение («Соглашение») устанавливает условия, которые применяются к использованию Продуктов компании Drimsim Limited («Компания»).

‍

Продукт включает в себя:



- Предоставление профиля eSIM или SIM-карты (бесплатно, при условии использования в течение 360 дней с получения)

- Предоставление доступа в интернет в стране назначения в определённом объёме (согласно тарифам).



Продукт не включает в себя предоставление абонентских телефонных номеров. Продукт предназначен для реализации (непосредственного использования) в стране, отличной от нахождения покупателя.



Компания не является оператором связи. Услуги связи в рамках Продукта оказывают операторы связи в стране использования Продукта.



Компания является лишь технологическим посредником, между конечным пользователем и оператором связи (Провайдером).



Каждый Провайдер соблюдает обязательства по регистрации и налогам на услуги доступа в интернет (включая НДС) согласно его национальному законодательству в стране, в которой Провайдеры предлагают Услуги Клиентам. Провайдеры имеют все лицензии, сертификаты, разрешения и полномочия, необходимые для ведения их бизнеса и выполнения своих обязательств перед Клиентами в течение срока действия настоящего Соглашения. Компания не дает никаких гарантий в этом отношении.

Любые другие условия, указанные в Продукте или в сообщении, направленном от Компании Клиентам, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Компания может предложить заключить настоящее Соглашение юридическому лицу, подлежащему утверждению Компанией. В таком случае для таких Клиентов будет применяться следующий раздел «Корпоративные условия», который будет иметь приоритет над любыми другими условиями настоящего Соглашения.



Запрещенные юрисдикции

Клиентам в следующих странах запрещено использовать Услуги и/или покупать SIM-карты (eSIM):

- Объединенные Арабские Эмираты



Корпоративные условия

Если Клиент заключает настоящее Соглашение как юридическое лицо, перед началом предоставления Услуг следующая информация должна быть предоставлена ​​Компании:

уставные документы;

банковские реквизиты;

юридический адрес;

номер компании;

Налоговый номер НДС (для компаний из Европы);

свидетельство о регистрации;

свидетельство о налоговом учете;

документы, подтверждающие полномочия подписывающего лица;

имя и фамилия подписывающего лица;дата рождения такого лица;

гражданство такого лица;

почтовый адрес такого лица;

серийный номер и изображение паспорта, национального удостоверения личности или водительских прав такого лица;иная информация по требованию Компании.



Клиент обязуется уведомить Компанию об изменении данной информации и обязуется незамедлительно раскрыть информацию о фактическом пользователе SIM-карты или номерной емкости по запросу Компании.



Заявки корпоративных клиентов на заключение настоящего Соглашения подлежат рассмотрению и утверждению Компанией. В зависимости от типа Услуг от Клиентов может потребоваться предоставление дополнительных документов, информации или выполнение иных требований.



Компания может потребовать от Клиента подписать и направить уполномоченному лицу подписанные бумажные документы, содержащие утверждения о заключении настоящего Соглашения Клиентом.

Компания имеет право поручать обработку платежей, выставление счетов и других учетных документов уполномоченному третьему лицу на определенной территории.



Клиент подписывает учетные документы ежемесячно по запросу Компании. Неспособность предоставить Компании подписанные документы в течение 5 рабочих дней после запроса означает отказ от прав заявлять какие-либо жалобы на качество и учет Услуг.



Оплата Услуг Клиентом либо приобретение SIM-карты подтверждает согласие Клиента с настоящим Соглашением.



Условия реферальной программы

Клиенты могут участвовать в реферальной программе, предлагая Продукты третьим лицам (“Рефералам”) способами, предоставленными Компанией. В случае первой оплаты Рефералом необходимой суммы на баланс своей учетной записи, Клиент, привлекший Реферала, получает вознаграждение исключительно в виде пополнения баланса при условии активного статуса реферальной ссылки. Каждый привлеченный Реферал дает право на однократное вознаграждение. Вознаграждение за привлечение Реферала не может быть компенсировано. Компания вправе проверять Рефералов и не утверждать привлеченных Рефералов по своему усмотрению. Клиенты должны полностью соблюдать все применимые законы при привлечении Рефералов.

Общие условия

Услуги позволяют Клиенту подключаться и использовать доступ в Интернет и другие типы услуг третьих лиц («Провайдеры»). Компания является независимым подрядчиком, а не сотрудником, агентом, совместным предприятием или партнером Провайдеров, а также не имеет полномочий брать на себя какие-либо обязательства или делать какие-либо заявления от имени Провайдеров, за исключением тех, которые указаны в настоящем документе.



Компания выступает в качестве посредника между Клиентом и Провайдерами на определенной территории. Компания не инициирует передачу данных; не выбирает получателя; не выбирает и не изменяет информацию при передаче. Компания не вправе принимать решение о предоставлении и качестве услуг, претензии в отношении услуг рассматриваются Провайдером, который их оказывает Клиенту.



Компания постоянно дорабатывает и изменяет Продукт, в связи с чем его функции могут добавляться, удаляться и изменяться по усмотрению Компании без уведомления Клиентов. Клиенты не вправе требовать каких-либо возмещений в результате изменения функций Продукта или их стоимости. Продукт не предоставляет функциональность соединения с номерами экстренных служб.



Оплата Клиентом Продукта подтверждает безусловное принятие и согласие Клиента с условиями, изложенными в настоящем Соглашении. Если Клиент не согласен быть связанным настоящим Соглашением, такой Клиент не может использовать Продукт и соответствующие услуги Провайдерови. Компания может время от времени изменять или дополнять настоящее Соглашение без какого-либо дополнительного уведомления, новая редакция которого вступает в силу сразу после публикации в Продукте. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИЕНТОМ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ И / ИЛИ УСЛУГ ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ЛЮБЫХ ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ ОЗНАЧАЕТ СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА С ИЗМЕНЕНИЯМИ.

Условия возврата

Стоимость Продукта может быть возвращена в случае отсутствия соединения SIM-карты с сетью, не восстановленного в течение 24 часов с момента обращения Клиента в техническую поддержку по электронной почте или в чате технической поддержки. Данный срок приостанавливается в случае отсутствия реакции Клиента на сообщение сотрудника технической поддержки или невыполнения Клиентом инструкций сотрудника технической поддержки. Данный срок сокращается до 12 часов, если за 12 часов ответа от сотрудника технической поддержки не поступило. В таких случаях Клиент должен отправить уведомление о возврате Продукта на адрес [email protected]. В течение 72 часов с момента получения такого уведомления Компания отправляет запрос подтверждения возврата. Если Клиент подтвердит возврат ответным письмом, Компания возвращает Клиенту оплаченную стоимость сумму оплаты и имеющийся баланс, а также заблокирует профиль SIM-карты.



Если Клиент не открывал упаковку SIM-карты или не установил eSIM на своё устройство, Клиент вправе потребовать возмещения оплаченной стоимости. В таком случае Клиент отправляет Компании уведомление на адрес [email protected]. В течение 72 часов с момента уведомления Компания отправит Клиенту запрос подтверждения возврата. Если Клиент подтвердил возврат ответным письмом, Компания вернет оплаченную стоимость SIM-карты и баланс Клиента после получения SIM-карты от Клиента на адрес, указанный Компанией (не применимо для eSIM).



Заявить о неисправности SIM-карты можно в течение 14 дней с момента её получения. В течение 60 дней с момента возврата SIM-карты её стоимость будет возмещена, включая стоимость доставки по наименее дорогому тарифу. Возврат неисправной SIM-карты необходимо осуществить в течение 14 дней с даты заявления о возврате. Неисправностью не считается невозможность установить необходимые настройки на устройстве пользователя, а также дефекты устройства и сети пользователя.



Исправную SIM-карту можно вернуть в течение 14 дней с момента получения. В течение 60 дней с момента возврата SIM-карты её стоимость будет возмещена за вычетом стоимости доставки.

‍

Заявить о возврате зачисленных на баланс денежных средств можно в течение 14 дней с момента зачисления. Клиенты вправе требовать возврата денег с баланса только в отношении платежей за последние 14 дней.

‍

Возвраты осуществляются по тем же реквизитам, с которых производилась оплата. Для смены реквизитов необходимо предоставить заявление.



1. Активация

1.1. Пользователь Продукта («Клиент») может заказать предоставление и активацию SIM-карты, необходимой для использования Продукта, у Компании или у партнеров и реселлеров Компании.



SIM-карта может предоставляться на материальном носителе или виртуально.



1.2. Клиент может открыть учетную запись, доступную в Продукте, которая содержит баланс Клиента («Учетная запись»), путем регистрации SIM-карты и предоставления необходимых регистрационных данных.



1.3. Для активации Продукта Компания может потребовать предоставить Компании удостоверение личности, и внести предоплату, введя действительную платежную информацию. Клиент также должен предоставить адрес электронной почты, номер телефона и адрес проживания согласно информации, содержащейся в удостоверении личности, и незамедлительно уведомлять Компанию об изменении таких данных. Передача документов и информации подчиняется требованиям Компании в отношении формата и содержания таких документов и информации. В зависимости от типа Услуг от Клиентов может потребоваться предоставление дополнительных документов, информации или выполнение иных требований.



1.4. Клиент подтверждает и соглашается с тем, что информация, предоставленная Компании, и любые последующие её изменения должны быть полными, правильными и достоверными, и Клиент должен уведомить Компанию о любых изменениях в такой информации.

‍

1.5. Услуги могут быть приостановлены в соответствии с применимым законодательством в случае предоставления некорректных идентификационных данных.

‍

1.6. Услуги не предоставляются Клиентам моложе 18 лет.



1.7. Таможенные правила отличаются в каждой стране, и поэтому Клиент должен уточнить в местной налоговой службе необходимую информации в случае доставки SIM-карты. Клиент считается импортером SIM-карты и должен соблюдать все законы и правила страны, в которой Клиент получает товары.



2. Лицензия

2.1. Компания предоставляет Клиенту личную, отзывную, неисключительную, не подлежащую сублицензии и непередаваемую лицензию на использование Продукта в соответствии с условиями и сроками действия настоящего Соглашения. Лицензия предоставляется безвозмездно на срок использования Продукта.

‍

2.2. Компания не несет ответственности за наличие всех лицензий, сертификатов, разрешений и согласований, необходимых для предоставления Услуг Провайдерами.



3. Использование SIM-карты

3.1. Если SIM-карта, используемая Клиентом для доступа к Услугам, используется для доступа к Учетной записи Клиента или Услугам без его или её разрешения, Клиент обязан немедленно сообщить об этом Компании. Клиент несет ответственность за все расходы на Учетной записи Клиента до тех пор, пока Клиент не уведомит Компанию об этих обстоятельствах.



3.2. Клиент соглашается заплатить за услуги, начисленные на Учетную запись. Компания не несет ответственности за мошеннические начисления, которые явились результатом кражи или мошеннического использования средств платежа Клиента (кредитная / дебетовая / платежная карта и т. д.). Клиент согласен и признает, что он или она несет полную ответственность за безопасность и защищенность устройства, через которое Клиент получает Услуги, и Клиент соглашается с тем, что Компания не несет ответственности за несанкционированное использование Услуг через устройство Клиента. Компания не несет ответственности за любой ущерб, причиненный Клиенту или убытки, понесенные Клиентом, в случае, если третье лицо получает доступ к информации Учетной записи Клиента или другой личной информации.

‍

3.3. Компания может заблокировать любую транзакцию или текущий баланс Клиента в Учетной записи, если деятельность Клиента подозревается в мошенничестве или несанкционированном использовании.



4. Техническая поддержка

4.1. Клиент может отправлять любые вопросы относительно Продукта на [email protected] или через любой другой контакт, указанный в Продукте.

‍

4.2. Информация о неправильной работе Услуг или Продукта может быть сообщена Компании, и Компания должна предпринять разумные усилия для устранения такой неисправности, если такая неисправность является результатом ошибок, содержащихся в Продукте или передать её Провайдеру услуг, если это результат ошибки оказания услуг.

‍

4.3. Единственная ответственность Компании и единственное средство защиты Клиента за любой отказ Компании в предоставлении технической поддержки состоит в (а) использовании коммерчески разумных усилий для устранения или исправления существенной неисправности для Компании или (б) прекращении действия настоящего Соглашения для Клиента.

‍

4.4. Компания не несет ответственности и не оказывает техническую поддержку в отношении проблем, вызванных продуктами сторонних производителей и Провайдеров.

‍

4.5. Вышеупомянутые условия технической поддержки являются исключительными и заменяют все прочие гарантии, письменные, устные, подразумеваемые или установленные законом. НИКАКИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ. Ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственности за упущенную выгоду или доходы, потерю использования продуктов или услуг, прерывание бизнеса, стоимость капитала или за любые особые, косвенные, случайные или штрафные убытки.



5. Платежи

5.1. Компания вправе привлекать третьих лиц для обработки платежей. Все запросы касательно исполнения платежей должны быть направлены к Компании независимо от получателя платежа. Тарифы и стоимость Услуг указаны в Продукте. Тарифы могут быть увеличены на величину применимого налога на добавленную стоимость в зависимости от страны, выбранной Клиентом в Продукте в качестве территории оказания услуг (применения Продукта). Клиент несет ответственность за проверку действующего тарифа перед использованием Продукта. Если Услуги предоставляются бесплатно, объем Услуг может быть ограничен.

‍

5.2. Клиент может внести средства на счет своей Учетной записи, используя способы оплаты и валюты, доступные в Продукте. Провайдеры платежных услуг могут применять свои собственные условия и тарифы за обработку пополнения. КЛИЕНТ МОЖЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ СПИСАНИЕ СРЕДСТВ С ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ КЛИЕНТА В СИТУАЦИИ, КОГДА БАЛАНС КЛИЕНТА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОДОЛЖИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ. КЛИЕНТ МОЖЕТ ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ СПИСАНИЕ В НАСТРОЙКАХ ПРОДУКТА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ СВОИХ ЗАТРАТ И СЧЕТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕРКА СТАТУСА АВТОМАТИЧЕСКОГО СПИСАНИЯ.

‍

5.3. В случае, если у Клиента не будет зарегистрированных фактов сетевой активности в ходе использования Услуг в течение 360 дней, остаток средств Клиента 1 числа каждого месяца будет списываться в размере 3 евро в месяц за сохранение Учетной записи начиная с 361-го дня отсутствия активности. Любая активность Клиента (звонки, сообщения, интернет-сеансы) прекратит списание. В случае, если такое списание приведет к отсутствию средств на Учетной записи, данное Соглашение будет прекращено, и SIM-карта станет недействительной.

‍

5.4. Стоимость Продукта и конечных услуг Провайдеров может время от времени меняться без предварительного уведомления, и может отличаться в зависимости от доступности Сервиса для разных категорий Клиентов. Любые изменения в ценовой политике и специальных акциях будут указаны в Продукте.



5.5. Клиент обязан уведомлять Компанию о любых изменениях в платежной информации Клиента, включая дату истечения срока действия кредитной или дебетовой карты, используемой в Учетной записи. Если по какой-либо причине баланс Клиента становится отрицательным, Клиент настоящим уполномочивает Компанию взимать отрицательный баланс с любых доступных платежных средств Клиента без какого-либо дополнительного подтверждения.

‍

5.6. Клиент несет ответственность за проверку платежной информации Клиента. Неспособность уведомить Компанию об оспаривании любых списаний в течение тридцати (30) дней с момента оплаты, отраженной в Учетной записи Клиента, будет считаться полным и безоговорочным принятием таких платежей. Клиент возмещает Компании все суммы, уплаченные Компанией в виде штрафов и комиссий Провайдерам платежных услуг, возникшим в результате платежных споров, инициированных по истечении 30 дней. Если Клиент оспаривает сумму выставления счета, Клиент должен предоставить существенные доказательства неправильного выставления счетов или мошеннических транзакций. Если Клиент оспаривает суммы, указанные в счетах, предоставленных в Учетной записи, платежные данные, доступные для Компании, являются обязательными и окончательными для целей выставления счетов.

‍

5.7. Клиент должен предоставить Компании правильную информацию об адресе доставки SIM-карты и оплатить предоставление (доставку) SIM-карты. Доставленная SIM-карта подлежит процедуре активации после доставки. Время доставки может варьироваться для разных стран. Доставка считается выполненной в день, когда Компания передает SIM-карту транспортной компании для отправки на адрес доставки, предоставленный Клиентом либо передает виртуальную SIM-карту на электронный адрес Клиента. Компания не будет нести ответственность за посылку, доставленную с опозданием, поврежденную в результате доставки, отправленную на неправильный адрес, или не доставленную по вине Клиента, и в этом случае Компания имеет право на взимание повторной оплаты предоставления (доставки) SIM-карты. Компания не компенсирует плату за доставку в случае неосуществления доставки по вине Клиента или в случае возврата SIM-карты Клиентом.



6. Прекращение действия

6.1. Клиент может прекратить использование Продукта в любое время, уведомив Компанию любыми доступными способами. В таком случае Компания деактивирует Учетную запись Клиента с сохранением возможности восстановления. Во всех случаях Клиент будет нести ответственность за оплату Услуг, оказанных до даты расторжения.



6.2. Компания может прекратить предоставление Продукта Клиенту в любой момент времени по своему усмотрению и расторгнуть настоящее Соглашение.



6.3. В случае расторжения Компания возвращает сумму остатка, внесенного за последние 14 дней до даты расторжения, на платежные средства Клиента, Которые использовались для осуществления платежа, в течение 60 дней. В случае невозможности перечисления на первоначальное средство платежа, Компания будет предпринимать коммерчески разумные усилия, чтобы запросить реквизиты нового средства платежа для возмещения.

Если расходы Компании на осуществление возврата по реквизитам нового средства платежа превышают сумму возмещения, Компания вправе отказать в возмещении и предложить использовать сумму возврата в рамках учетной записи Клиента или направить сумму возмещения на баланс учетной записи другого Клиента.



6.4. Суммы на балансе Клиента, полученные в результате мероприятий по продвижению или иным образом без фактической оплаты со стороны Клиента, не подлежат возмещению ни при каких обстоятельствах. При осуществлении возврата из суммы остатка вычитаются суммы, ранее зачисленные в результате мероприятий по продвижению или иным образом без фактической оплаты со стороны Клиента.



7. Незаконное использование

7.1. Клиент не будет использовать Продукт для любой незаконной, оскорбительной или мошеннической цели, в том числе (но не ограничиваясь) для использования Продукта таким образом, чтобы (a) препятствовать предоставлению услуг Клиенту или другим Клиентам; (б) злоупотреблять какой-либо премиальной или рекламной программой; или (c) нарушать действующее законодательство. Клиент никоим образом не передает какие-либо материалы Компании или иным образом предпринимает какие-либо действия, которые по единоличному решению Компании могут помешать услугам или другим Клиентам, а также нарушать права любой третьей стороны или иным образом представлять собой нежелательное поведение.

‍

7.2. Если Компания разумно полагает, что Клиент или любое третье лицо использует Счет Клиента таким образом, чтобы злоупотреблять услугами или какой-либо из бонусных или рекламных программ Компании или иным образом нарушать настоящее Соглашение или применимое законодательство, Компания может немедленно приостановить, ограничить или отменить Учетную запись Клиента и способность Клиента использовать Услуги или Продукт без уведомления и без возмещения.

‍

7.3. За исключением случаев, противоречащих применимому законодательству, Клиенту запрещается осуществлять или разрешать обратное проектирование, разборку или декомпиляцию SIM-карты, Услуг и / или Продукта. Клиенту запрещается перепродажа, сублицензирование или использование SIM-карты или Услуг для предоставления услуг обработки данных сервисными бюро или иным способом предоставлять услуги обработки данных третьим лицам. Клиенту не разрешается использовать SIM-карту или Услуги, а также передавать все или любую часть SIM-карты или Услуг любому лицу, кроме Клиента.

‍

7.4. Клиент прямо признает и соглашается с тем, что любые применимые законы об экспорте и импорте регулируют использование Клиентом SIM-карты и Услуг, и он или она не будет прямо или косвенно экспортировать или реэкспортировать SIM-карту или Услуги, а также допускать какое-либо их прямое использование в нарушение таких законов или осуществлять использование SIM-карты либо Услуг для любых целей, запрещенных такими законами.



8. Освобождение от ответственности и ограничение ответственности

8.1. Клиент соглашается за свой счет полностью защищать, возмещать и компенсировать Компании, ее материнской компании, ее дочерним компаниям, акционерам, директорам, должностным лицам, сотрудникам, агентам и Провайдерам убытки от любых и всех претензий (включая, без ограничений, разумные гонорары адвокатов), возникающие в связи с (i) использованием Клиентом Услуг, (ii) Учетной записью Клиента (включая использование Учетной записи Клиента третьей стороной) и (iii) настоящим Соглашением.

‍

8.2. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ НАМЕРЕННЫМИ ПРОТИВОПРАВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ КОМПАНИИ И / ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАПРЕТА, КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ, КОТОРЫЕ ПРЕВЫШАЮТ СУММУ СЧЕТОВ КЛИЕНТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ЗА МЕСЯЦ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ НАРУШЕНИЮ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДОХОДОВ ИЛИ УВЕЛИЧЕННЫЕ РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКИЕ УБЫТКИ БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ КОМПАНИИ ИЛИ КОМПАНИИ СПЕЦИАЛЬНО СООБЩАЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. В ДОПОЛНЕНИЕ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ ЛЮБЫМ ОБРАЗОМ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОСТУПА КЛИЕНТА ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯМИ КЛИЕНТА В ДОСТУПЕ К УСЛУГАМ.

‍

8.3. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» И КОМПАНИЯ НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ТЕХНИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ УСЛУГ, ПРОДУКТОВ ИЛИ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ. КОМПАНИЯ ТАКЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО УСЛУГИ БУДУТ НЕПРЕРЫВНЫМИ, НЕ СОДЕРЖАЩИМИ ОШИБОК ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ КЛИЕНТА. КОМПАНИЯ НЕ УПОЛНОМОЧИВАЕТ НИКОГО, ВКЛЮЧАЯ ЕЁ СОТРУДНИКОВ, АГЕНТОВ, ПРОВАЙДЕРОВ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ГАРАНТИЮ ЛЮБОГО ВИДА ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ, И КЛИЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПОЛАГАТЬСЯ НА ЛЮБУЮ ПОДОБНУЮ ГАРАНТИЮ. КЛИЕНТ ЯВНО ПРИЗНАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО ПОСКОЛЬКУ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА МОБИЛЬНЫХ И ИНТЕРНЕТ-СЕТЯХ ВНЕ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ, КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ СВЯЗАННЫЕ НАРУШЕНИЯ. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУГ.

‍

8.4. За исключением обязанности Клиента оплачивать услуги Провайдеров, ни Компания, ни Клиент не несут ответственности друг перед другом за любую задержку, неисполнение результатов, потерю или повреждение по причинам, находящимся вне разумного контроля, включая, но не ограничиваясь обстоятельства непреодолимой силы, пожар, забастовки, взрывы, отказы электросети, землетрясения, наводнения, потопы, трудовые споры, терроризм, действия или упущения перевозчиков или Провайдеров, отказ систем и действия нормативных или правительственных учреждений.

‍

8.5. Ни Компания, ни Провайдер не гарантируют какой-либо уровень работоспособности Услуг в какой-либо конкретной зоне покрытия.



9. Сообщения

9.1. Любая информация, включая любые материалы, сообщения, идеи, предложения или другие сообщения (в совокупности - «Информация»), которую Клиент передает Компании в любом виде, остается исключительной собственностью Компании. Передача Клиентом Информации означает отчуждение Компании всех прав, титулов и интересов на территории всего мира на все авторские и другие права на интеллектуальную собственность в отношении Информации. Компания будет иметь право использовать, воспроизводить, раскрывать, публиковать и распространять любую Информацию, которую Клиент представляет для каких-либо целей без каких-либо ограничений и без каких-либо компенсаций. В связи с этим Компания запрещает Клиентам направлять Компании любую информацию, которую Клиент не желает отчуждать Компании, включая любую конфиденциальную информацию или любую информацию, относящуюся к правам третьих лиц.



10. Уступка

10.1. Компания может передать свои права и обязанности по настоящему Соглашению полностью или в части любому лицу в любое время без уведомления Клиента. В случае такой уступки Компания не будет иметь никаких дополнительных обязательств перед Клиентом в связи с такими переданными обязательствами.



11. Общие положения

11.1. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет считаться недействительным, незаконным или неисполнимым, остальные положения настоящего Соглашения будут действовать в полной силе.



11.2. Настоящее Соглашение вместе с любыми письменными изменениями или письменными дополнениями будет представлять собой полное соглашение между Клиентом и Компанией в отношении Услуг, предоставляемых по настоящему Соглашению, и заменяет все предыдущие или одновременные договоренности или соглашения, письменные, электронные или устные, между Клиентом и Компанией. Никакое письменное или устное заявление, реклама или описание услуги, явно не содержащиеся в Соглашении, не могут противоречить, разъяснять, изменять или дополнять его.



11.3. Настоящее Соглашение должно толковаться, регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Княжества Андорра. В случае, если иск или требование предъявлены в связи с настоящим Соглашением, Клиент соглашается с исключительной юрисдикции и местом нахождения судов в Княжестве Андорра. При любых действиях по обеспечению соблюдения настоящего Соглашения, включая, помимо прочего, любые действия Компании по взысканию платежей в соответствии с настоящим Соглашением, Клиент уплачивает Компании разумные расходы на адвокатов в связи с такими действиями. Клиент подтверждает и соглашается с тем, что данное положение о регулировании применяется независимо от того, где находится Клиент, или где он или она использует или оплачивает Услуги. Настоящее Соглашение первоначально составлено на английском языке, и версия на английском языке обладает преимуществом перед любыми переводами.





Drimsim Limited

‍

Room 1001, 10/F, Tower B, New Mandarin Plaza 14 Science Museum Road, Tsimshatsui Rast, Hong Kong

‍

‍[email protected]





Дата публикации: 03.06.2025

Дата вступления в силу: 03.06.2025

Предыдущая версия документа: 19.02.2024