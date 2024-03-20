Drimsim Limited

‍

‍Юридический адрес: Room 1001, 10/F, Tower B, New Mandarin Plaza 14 Science Museum Road, Tsimshatsui Rast, Hong Kong

‍

Email: [email protected]

‍

Контактные данные должностного лица по защите данных:

‍

‍

Электронная почта: [email protected]







Поправки к настоящей Политике будут опубликованы по https://drimsim.com/ru/privacy-policy и вступят в силу с момента их публикации. Если мы внесем какие-либо существенные изменения в настоящую Политику, мы уведомим субъекты данных по электронной почте (отправленной на адрес электронной почты, указанный в учетной записи) или посредством уведомления на веб-сайте до вступления изменения в силу. Любой субъект данных может решить прекратить использование наших продуктов и услуг, если субъект данных не принимает условия настоящей Политики или любой измененной версии этой Политики.

‍

Мы сознательно не собираем личную информацию у детей в возрасте до 18. Наши продукты и услуги не предлагаются для лиц в возрасте до 18.

‍

Отказ в предоставлении информации может повлечь недоступность предоставления наших продуктов и услуг или негативный опыт использования.

‍

Каждый субъект данных имеет право подать жалобу в орган надзора в случае нарушения, неправильного использования персональных данных или любого нарушения применимого законодательства, связанного с обработкой персональных данных.

Категории персональных данных и цели обработки

Контактная информация наших клиентов для следующих целей:

- заключение договора с клиентом;

- исполнение договора с клиентом;

- соблюдение юридических обязательств по предоставлению данных государственным органам;

- оказание технической поддержки в рамках исполнения договора;

- осуществление маркетинговых коммуникаций о наших предложениях в качестве нашего законного интереса;

- связь с нашими клиентами в целях оценки обслуживания путем телефонных звонков или иным доступным способом в рамках наших законных интересов.

‍

Любые маркетинговые коммуникации являются предметом права на возражение. Право на возражение может также применяться к другим видам обработки.

‍

Технические характеристики устройства клиента для следующих целей:

- заключение договора с клиентом;

- исполнение договора с клиентом;

- соблюдение юридических обязательств по предоставлению данных государственным органам;

- оказание технической поддержки в рамках исполнения договора;

- осуществление маркетинговых коммуникаций о наших предложениях в качестве нашего законного интереса;

- поддержка доступности наших продуктов и услуг в рамках исполнения договора;

- улучшение качества обслуживания клиентов в качестве нашего законного интереса.

‍

Информация об устройстве и местоположении для следующих целей:

- исполнение договора с клиентом;

- соблюдение юридических обязательств по предоставлению данных государственным органам;

- оказание технической поддержки в рамках исполнения договора;

- поддержка доступности наших продуктов и услуг в рамках исполнения договора.



Информация о кредитных картах и ​​другие платежные реквизиты для следующих целей:

- исполнения договора с клиентом;

- оказание технической поддержки в рамках исполнения договора и выявление мошенничества в рамках нашего исполнения договоров;

- выявление злоумышленных действий в качестве нашего законного интереса.

‍

Данные cookies для следующих целей:

- осуществление маркетинговых коммуникаций о наших предложениях в качестве нашего законного интереса;

- демонстрация рекламных материалов наших рекламодателей на основе согласия субъекта данных;

- сбор статистических данных на основе согласия субъекта данных;

- поддержка доступности наших продуктов и услуг в рамках исполнения договора;

- улучшение качества обслуживания клиентов в качестве нашего законного интереса.



Название Категория Срок хранения Обработчик Описание Facebook Pixel Статистика Без ограничения Facebook Позволяет измерять эффективность и оптимизировать рекламу Facebook SDK Маркетинг Без ограничения Facebook Позволяет интегрировать сайт с Facebook. Google analytics Статистика Без ограничения Google Позволяет анализировать поведение пользователей. Google Tag Manager Неотъемлемый Без ограничения Google Обеспечивает быстрое подключение Google Analytics и Яндекс.Метрики к сайту. Yandex.Metrika Статистика 24 месяца Yandex Позволяет получать визуальные отчеты, видеозаписи действий пользователя, отслеживать источники трафика и оценивать эффективность рекламы. Adspire Статистика 24 месяца Adspire Обеспечивает интеграцию с CPA сетями. Branch.io Статистика 24 месяца Branch.io Позволяет отслеживать и анализировать трафик. FreshChat Неотъемлемый 24 месяца Freshworks Inc Предоставляет возможность обмена сообщениями. Stripe Неотъемлемый 24 месяца Stripe Предоставляет возможность совершения оплат. SourceBuster Статистика 24 месяца it-agency.ru Предоставляет информацию об источнике трафика. JivoSite Неотъемлемый 24 месяца jivo.ru Предоставляет возможность обмена сообщениями. Mango Неотъемлемый 24 месяца Манго Телеком Предоставляет телекоммуникационные возможности. Vkontakte Марткетинг 24 months ООО Вконтакте Предоставление индивидуального контента Youtube Неотъемлемый До 10 лет Google Inc. Отслеживание использования сервисов Youtube Twitter Маркетинг До 14 лет Twitter Inc. Отслеживание использования сервисов Twitter Linkedin Маркетинг До 6 месяцев Linkedin Отслеживание использования сервисов Linkedin Vkontakte Маркетинг До 24 месяцев Vkontakte Отслеживание использования сервисов ВКонтакте и предоставление индивидуального контента. Mail.ru Маркетинг До 6 месяцев Mail.ru Отслеживание использования сервисов Mail.ru и предоставление индивидуального контента.

Данные о взаимодействии клиентов с нашими продуктами и услугами для следующих целей:

- для выполнения договора с клиентами;

- для соблюдения юридических обязательств по предоставлению данных в государственные органы.

‍

Паспортные данные и личная фотография для следующих целей:

- идентификация клиента для целей заключения договора с клиентом;

- соблюдения юридических обязательств по предоставлению данных государственным органам;

- осуществление маркетинговых коммуникаций о наших предложениях в качестве нашего законного интереса.



Профилирование

Мы поддерживаем профили наших клиентов, поскольку необходимо предоставлять нашим клиентам историю использования наших продуктов и услуг. Профиль включает текущий баланс и историю платежей. Автоматическое принятие решений на основе профиля не проводится, за исключением случаев, когда наши продукты и услуги могут предоставляться по-разному в зависимости от баланса клиента. Недостаточный баланс может привести к приостановке доступности наших продуктов и услуг.



Получатели персональных данных

Мы можем передавать персональные данные следующим получателям:

- нашим сотрудникам;

- хостинг провайдерам;

- поставщикам технической поддержки;

- партнерам, которые выступают в качестве наших подрядчиков для предоставления наших продуктов и услуг;

- государственным органам.

‍

Мы можем передавать данные за пределы ЕС и ЕЭЗ при условии, что на передачу распространяются типовые условия договора о международной передаче персональных данных. Предоставление информации нашим обработчикам данных зависит от подписания соглашения об обработке данных, в котором указываются предмет и срок действия. обработки, характера и цели обработки, типа персональных данных и категорий субъектов данных, а также обязанностей и прав контроллера.



Срок хранения

Данные будут храниться в течение периода, когда наши продукты и услуги предоставляются клиенту, и до тех пор, пока у нас есть юридическое обязательство хранить данные для предоставления их государственным органам.



Конфиденциальная информация

Мы не обрабатываем следующую информацию каким-либо образом:

- о расовом или этническом происхождении, политических убеждениях, религиозных или философских убеждениях, членстве в профсоюзах, генетических данных и данных о здоровье или данных, касающихся половой жизни или сексуальной ориентации человека.



Права субъектов данных

Каждый субъект данных имеет следующие права, которыми можно воспользоваться, связавшись с нами. Все права, указанные ниже, имеют определенные исключения в определенных случаях. Запросы будут обработаны в течение 30 дней.

‍

Право на доступ позволяет любому субъекту данных запрашивать у нас следующую информацию:

- если его данные обрабатываются;

- какие данные обрабатываются;

- кто является получателями или категориями получателей персональных данных;

- срок хранения данных;

- наличие и характер прав на исправление / удаление / ограничение / возражение;

- наличие права на подачу жалобы в надзорные органы;

- источники данных;

- наличие профилирования и автоматического принятия решений, включая их логику и последствия;

- наличие гарантий международной передачи данных.

‍

Право на исправление является правом исправить неверные данные и право удалить неполные данные.

‍

Право на удаление («забвение») означает, что субъект данных может потребовать удаления своих данных в следующих случаях:

- данные больше не нужны для целей обработки;

- согласие на обработку отзывается, и никакие другие основания для обработки не применяются, если такая обработка основана на согласии;

- объекты данных выражает протест к обработке;

- обработка незаконна;

- данные относятся к ребенку и были обработаны в контексте предложения услуги непосредственно ребенку.

‍

Право на ограничение означает, что обработка должна быть ограничена, если:

- субъект данных утверждает, что данные неточны и контроллер должен проверить, если это действительно неточно;

- обработка незаконна, но субъект данных хочет, чтобы обработка была ограничена вместо удаления данных;

- обработка больше не требуется для ее целей, но субъект данных требует ее для определенных целей;

- возражение к обработке, но контроллеру необходимо проверить, не возражает ли возражение законным интересам контроллера.

‍

Право на уведомление означает, что контроллер данных должен сообщить запрос субъекта данных в порядке осуществления своих прав на каждому получателю, если он не докажет, что он будет принимать непропорциональные усилия.

‍

Право на перенос данных Переносимость означает, что субъект данных может запрашивать контроллера данных, чтобы предоставить собранные данные в структурированной и читаемой форме.

‍

Право на возражение означает, что субъект данных на основе его личных обстоятельств может переопределить законные интересы контроллера, которые составляют основу для обработки.

‍

Субъект данных имеет право не подвергаться профилированию, которое существенно влияет на его интересы.



Защита информации

Мы принимаем следующие меры по защите персональных данных, чтобы предотвратить утечку, неправильное использование и нарушение прав субъектов данных:

- Предоставление настоящей Политики для проверки любому физическому или юридическому лицу, которое собирается обрабатывать персональные данные.

- Возложение на наших должностных лиц и подрядчиков ответственности за надлежащую обработку данных, проводимую такими должностными лицами и подрядчиками.

- Предоставление консультаций любому должностному лицу, субъекту данных или партнеру в отношении соблюдения настоящей Политики.

- Проверка на предмет того, что доступ к персональным данным не предоставляется посторонним лицам.

- Использование только надежного и проверенного программного обеспечения для обработки или персональных данных.

- Принятие технических и организационных рисков обработки данных до такой обработки.

- Обеспечение того, чтобы все действия в отношении данных осуществлялись защищенными учетными записями для доступа к данным, и что все хранилища данных доступны только ограниченному числу или лицам на основе пароля.

- Обеспечение возможности приостановить обработку данных или отозвать любую часть данных из обработки, если мы считаем, что такая обработка может нарушать действующее законодательство.

- В случае изменения любого бизнес-процесса мы определим, связано ли такое изменение с данными, и проверим, соответствует ли такое изменение настоящей Политике.

- Обеспечение того, чтобы каждое местоположение и устройство, где могут храниться личные данные, являлось безопасной средой.

- Использование брандмауэра для минимизации риска несанкционированного доступа к инфраструктуре хостинга.

- При необходимости использование сторонних поставщиков для оценки безопасности с целью выявления проблем с безопасностью данных, которые могут привести к уязвимостям безопасности.

- Обеспечение шифрования наиболее конфиденциальных личных данных.

- Обеспечение постоянной конфиденциальности, целостности, доступности и отказоустойчивости систем обработки и услуг.

- Предоставление возможности своевременно восстановить доступность и доступ к персональным данным в случае физического или технического происшествия.

- Обработка регулярных испытаний, оценка и оценка эффективности технических и организационных мер по обеспечению безопасности обработки данных.



Дата публикации: 20 марта 2024