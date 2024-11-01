Успейте принять меры
|Привет, дорогой путешественник!
|У вас в аренде был номер телефона Drimsim с префиксом +352. Нам придется досрочно забрать его, потому что его изымает наш поставщик номеров.
Взамен мы дали вам новый номер с тем же префиксом. Он уже доступен в приложении. Срок аренды такой же, как у старого номера.
Сейчас у вас два номера: старый и новый. Пожалуйста, отвяжите старый номер от всех сервисов, с 1 декабря 2022 года он станет недоступен. Сервисы можно привязать к новому номеру уже сейчас.
Простите за неудобства,
Drimsim
