Ваш номер скоро исчезнет

Привет, дорогой путешественник! Мы запускаем большое обновление сим-карты Drimsim. Главное изменение: ваши звонки и СМС в роуминге теперь будут идти через приложение Drimsim, то есть через интернет. Из-за этого стоимость минуты звонка в несколько раз снизится.



К сожалению, у обновления есть побочный эффект: ваш нынешний номер Drimsim сохранить не получится, и через 7 дней мы больше не сможем его поддерживать.



К счастью, вы в любой момент сможете арендовать новый номер, если он вам понадобится. При этом у вас останется ваша нынешняя сим-карта, с балансом и аккаунтом ничего не случится.



Номер Drimsim — это просто подключаемая услуга. Сим-карта будет прекрасно работать без номера, если он вам не нужен. Основная функция сим-карты — мобильный интернет.



Что делать: отвяжите старый номер от сервисов с подтверждением по СМС.

Если вам нужны звонки и СМС через Drimsim, арендуйте новый номер Drimsim. Не забудьте сообщить его друзьям вместо старого.

Если вам нужен только мобильный интернет, ничего делать не придется: интернет не зависит от наличия номера и никуда не денется.



По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в поддержку.



С любовью,

Drimsim