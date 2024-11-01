Отвяжите его от сервисов
Ваш номер скоро исчезнет
Привет, дорогой путешественник!
Мы запускаем большое обновление сим-карты Drimsim. Главное изменение: ваши звонки и СМС в роуминге теперь будут идти через приложение Drimsim, то есть через интернет. Из-за этого стоимость минуты звонка в несколько раз снизится.

К сожалению, у обновления есть побочный эффект: ваш нынешний номер Drimsim сохранить не получится, и через 7 дней мы больше не сможем его поддерживать.

К счастью, вы в любой момент сможете арендовать новый номер, если он вам понадобится. При этом у вас останется ваша нынешняя сим-карта, с балансом и аккаунтом ничего не случится.

Номер Drimsim — это просто подключаемая услуга. Сим-карта будет прекрасно работать без номера, если он вам не нужен. Основная функция сим-карты — мобильный интернет.

Что делать: отвяжите старый номер от сервисов с подтверждением по СМС.
 
  • Если вам нужны звонки и СМС через Drimsim, арендуйте новый номер Drimsim. Не забудьте сообщить его друзьям вместо старого.
  • Если вам нужен только мобильный интернет, ничего делать не придется: интернет не зависит от наличия номера и никуда не денется.


По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в поддержку.

С любовью,
Drimsim
По всем вопросам пишите в чат поддержки на сайте, в приложении или на [email protected].
