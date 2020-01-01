Будьте на связи и пользуйтесь интернетом в любой стране
Универсальная сим-карта и бесплатное приложение для путешествий. Лучшие цены, быстрый интернет и звонки по всему миру. Открывайте новые страны вместе с сим-картой мечты.
Универсальная сим-карта и бесплатное приложение для путешествий. Лучшие цены, быстрый интернет и звонки по всему миру. Открывайте новые страны вместе с сим-картой мечты.
Дримсим — настоящая сим-карта. Её можно вставить в телефон, планшет и роутер. Но она не привязана к одному оператору. Когда приезжаете в новую страну, она сразу готова к работе.
Можно звонить друзьям, чатиться, выкладывать фотки, строить маршруты и не бояться, что потратите все деньги на роуминг. А мобильное приложение помогает управлять расходами.
Когда ваш самолёт приземляется в новой стране, Дримcим сразу готова к работе. Звоните друзьям, общайтесь в чате, выкладывайте фотки и стройте маршруты.
Не нужно настраивать роуминг и покупать местную сим-карту. Связь появится, как только вы выключите авиарежим.
Забудьте про абонентку, лимиты по трафику и звонкам. Мы списываем деньги со счёта только после того, как вы позвонили или вышли в интернет.
Приложение сразу покажет, сколько стоит связь в этой стране.
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Расходы и баланс можно посмотреть в любой момент с точностью до секунды и килобайта.
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Мы договариваемся с местными операторами на самых выгодных условиях.
Цены на связь почти такие же, как если купить местную сим-карту.
Три авторских аудиокурса для подписчиков Дримсим: «Стоп-паника: перед полетом», «Стоп-паника: в полете», «Как уснуть после долгого перелета и избавиться от джетлага». Все три отправим сразу после подписки!
Пакуете чемоданы? Самое время заказать Дримсим. Мы привезём сим-карту домой или в офис. Оплатить можно картой.
Цена сим-карты 10 €.
Доставка по Москве и Питеру - 1 или 2 дня, в регионы - от 7 дней. Сроки доставки в другие страны можно уточнить через поддержку в приложении.
Да, Дримсим подходит для использования в мобильных модемах. Полную информацию по настройке модема вы можете найти в FAQ в приложении.
Пока самовывоз доступен только в Москве. Для получения сим-карты самовывозом перед заказом напишите в чат технической поддержки, что хотите забрать симку самостоятельно. Вам подскажут, как действовать дальше.
Да, действительно, всегда можно купить местную симку, которая будет дешевле. Но для этого вам нужно дойти до точки продаж сим-карт, найти общий язык с продавцом и выполнить инструкции по активации симки. А с Дримсим вы сможете выйти в интернет еще в самолете, сразу после приземления. Опять же, к концу поездки у вас могут остаться неизрасходованные средства на балансе, которые уже не пригодятся. Дримсим позволяет избежать проблем с общением и сэкономить на неизрасходованном балансе
Фотокамера на телефоне нужна, чтобы просканировать штрих-код на симке в процессе регистрации. А доступ к местонахождению чтобы точно показывать стоимость связи в месте вашего пребывания
Сим-карта приходит с нулевым балансом. Пополнить баланс на любую сумму можно прямо из приложения.
Трафик на внутрисервисные сообщения не расходуется. Единственное исключение - трафик на общение с технической поддержкой.
Да, отменили, но с кучей нюансов. К примеру, сим-карта должна находиться в домашней стране дольше, чем в какой-либо другой. При покупке туристических вариантов симок (а вам, скорее всего, продадут именно такую) роуминг всё равно будет работать. С учетом всех этих мелочей по-прежнему выгодно использовать Дримсим
Предложения крупных операторов, как правило, включают в себя:
- абонентскую плату или пакеты минут и мегабайт;
- довольно высокие цены на интернет и звонки;
- множество неочевидных условий мелким текстом под звездочками.
В отличии от подобных предложений крупных операторов, Дримсим предлагает приемлемые помегабайтные тарифы практически в любой стране. При этом цены на связь почти такие же, как если купить местную симку.
Благодаря этому, в большинстве случаев абоненты Дримсим тратят меньше (в зависимости от индивидуального профиля потребления трафика и связи). А также вы всегда в курсе своих расходов и сами определяете сколько можете потратить.
Как оставаться на связи в путешествиях
Мобильный телефон — не роскошь, а незаменимый напарник в путешествиях — он помогает строить маршруты, делиться впечатлениями и оставаться на связи. Но роуминг по-прежнему стоит слишком дорого. Как не потратить все деньги на сотовую связь за границей, и при этом спокойно общаться с друзьями, выкладывать фотки в Инстаграм и вести видеоблог о путешествиях?
Роуминг
Пожалуй, самый дорогой вид мобильной связи за границей. Плюс в том, что не нужно покупать новую сим-карту, но даже самый дешёвый пакет роуминга от российских операторов стоит в несколько раз дороже других вариантов выгодной связи за границей. И это огромный минус.
Сим-карта от местного оператора
Если приезжаете в какую-то страну надолго, и вам нужна самая дешевая связь за границей, местная сим-карта — лучший вариант. Локальные операторы дают самый дешёвый интернет и звонки. Как всегда, есть куча подводных камней, особенно для приезжих: связь можно покупать только пакетами, которые постепенно сгорают, звонки на родину стоят дорого, а пополнять карту неудобно. Если часто перемещаетесь между странами, придётся обзавестись десятком разных симок.
Международные сим-карты для путешествий
В отличие от обычных сим-карт, международные не привязаны к одному оператору — они умеют подключаться к местной сети почти во всех странах. Вы можете использовать одну сим-карту для путешествия по миру. Плюсы:
Дримсим — это как раз такая сим-карта для путешествий по всему миру. Работает в 197 странах, тарификация по минутам и по килобайтам, никаких скрытых комиссий — все расходы можно контролировать через мобильное приложение, а баланс пополнять банковской картой.
Если часто путешествуете или ездите в командировки, Дримсим поможет оставаться на связи по самым выгодным ценам.