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Будьте на связи и пользуйтесь интернетом в любой стране

Универсальная сим-карта и бесплатное приложение для путешествий. Лучшие цены, быстрый интернет и звонки по всему миру. Открывайте новые страны вместе с сим-картой мечты.

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Первая универсальная сим‑карта для путешественников

Дримсим — настоящая сим-карта. Её можно вставить в телефон, планшет и роутер. Но она не привязана к одному оператору. Когда приезжаете в новую страну, она сразу готова к работе.

Можно звонить друзьям, чатиться, выкладывать фотки, строить маршруты и не бояться, что потратите все деньги на роуминг. А мобильное приложение помогает управлять расходами.

Связь путешествует
вместе с вами

Когда ваш самолёт приземляется в новой стране, Дримcим сразу готова к работе. Звоните друзьям, общайтесь в чате, выкладывайте фотки и стройте маршруты.

Не нужно настраивать роуминг и покупать местную сим-карту. Связь появится, как только вы выключите авиарежим.

Честные цены без пакетов и абонентки

Забудьте про абонентку, лимиты по трафику и звонкам. Мы списываем деньги со счёта только после того, как вы позвонили или вышли в интернет.

Приложение сразу покажет, сколько стоит связь в этой стране.

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Расходы и баланс можно посмотреть в любой момент с точностью до секунды и килобайта.

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Наше приложение:

Дешевле только дома

Мы договариваемся с местными операторами на самых выгодных условиях.
Цены на связь почти такие же, как если купить местную сим-карту.

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1 Мегабайт
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1 Гигабайт
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1 минута
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А сколько стоит связь в
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Доставим за 1-2 дня

Пакуете чемоданы? Самое время заказать Дримсим. Мы привезём сим-карту домой или в офис. Оплатить можно картой.
Цена сим-карты 10 €.

Доставка по Москве и Питеру - 1 или 2 дня, в регионы - от 7 дней. Сроки доставки в другие страны можно уточнить через поддержку в приложении.

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Попробуйте бесплатно

Скачайте приложение и посмотрите, как работает Дримсим в демо-режиме. Если понравится, закажите сим-карту прямо через приложение.

Артемий Лебедев
Дизайнер, изобретатель, блогер
tema.livejournal.com
Реально, в половине стран мира можно неделю интернетиться  за 10-20 баксов в неделю. Но в Португалии мегабайт стоит 1 евроцент. Это очень-очень дешево. Большинство людей в день тратят пару мегабайт. Пользуюсь сам и советую другим. У Дримсима очень удобная приложка для смартфона, где показываются траты с точностью до цента (и там же видны тарифы для текущей страны). Никакой абонентки. И невероятно качественная и толковая служба поддержки. Реально, я давно не встречал такой хорошей поддержки в каком-либо коммерческом продукте.
Сергей Анашкевич
Блогер, путешественик
aquatek-filips.livejournal.com
Первое – я с удовольствием им пользуюсь и DrimSim очень хорошо помогает мне в путешествиях. Второе – здесь очень удобная система заказа карты и юзабилити в части информации о тарифах и расходах. Третье – возникают определенные проблемы в ряде стран, а также в части автоматического подключения к местным сетям и их сервисам. Четвертое – очень адекватная служба поддержки и, я бы даже сказал, помощи в проблемных ситуациях.
Общий итог: я доволен, даже несмотря на возникавшие проблемы со связью, ведь в конечном счете все они были успешно разрешены.
Алекс Экслер
Писатель, блогер,  кинокритик 
exler.ru
Я где-то с полгода тестировал эту сим-карту, съездил с ней в несколько поездок и там почти постоянно использовал карту для раздачи мобильного Интернета, да и для звонков тоже. Мне реально очень понравилось, как это все работает и сколько это стоит, я сам сейчас во все поездки обязательно беру Drimsim в отдельном смартфоне, и я совершенно спокойно могу рекомендовать сим-карту Drimsim своим читателям, тем более что за прошедшее с момента начала тестирования время и качество связи, и уровень сервиса там заметно улучшились, а тарифы понизились.
Александр Шевченко
Счастливый пользователь Дримсим
facebook.com/thunder.spb
ТехПоддержка на высоте. Даже далекие от технологий люди с их помощью легко разбираются. Быстрая доставка по адресу. Опробовали в Прибалтике и Италии - работает отлично! Заказали вторую.
Антон Верт
CEO сувенирной компании, колумнист
facebook.com/vert.anton
Drimsim это лучшее на данный момент решение проблемы связи. Всего 15 евро хватило на неделю, включая стримы и видео с выставки PSI. Баланс пополняется с карты, приложение интуитивное, суппорт крутой-оперативный и главное симка без лимита на отключение, есть баланс - работает. Ну как тут не порекомендовать заядлым путешественникам?

Вопросы и ответы

Можно ли поставить симку в модем?

Да, Дримсим подходит для использования в мобильных модемах. Полную информацию по настройке модема вы можете найти в FAQ в приложении.

Можно забрать карту самовывозом?

Пока самовывоз доступен только в Москве. Для получения сим-карты самовывозом перед заказом напишите в чат технической поддержки, что хотите забрать симку самостоятельно. Вам подскажут, как действовать дальше.

В чем смысл покупки Дримсима, если я, по прилёту, могу купить симку в первом же супермаркете?

Да, действительно, всегда можно купить местную симку, которая будет дешевле. Но для этого вам нужно дойти до точки продаж сим-карт, найти общий язык с продавцом и выполнить инструкции по активации симки. А с Дримсим вы сможете выйти в интернет еще в самолете, сразу после приземления. Опять же, к концу поездки у вас могут остаться неизрасходованные средства на балансе, которые уже не пригодятся. Дримсим позволяет избежать проблем с общением и сэкономить на неизрасходованном балансе

Приложение запрашивает у меня доступ к местонахождению, к фотокамере, и еще кучу личных данных. Зачем?

Фотокамера на телефоне нужна, чтобы просканировать штрих-код на симке в процессе регистрации. А доступ к местонахождению чтобы точно показывать стоимость связи в месте вашего пребывания

С каким балансом приходит сим-карта?

Сим-карта приходит с нулевым балансом. Пополнить баланс на любую сумму можно прямо из приложения.

Сколько трафика уходит на внутрисервисные сообщения? Не уйдет ли весь мой баланс на этот трафик?

Трафик на внутрисервисные сообщения не расходуется. Единственное исключение - трафик на общение с технической поддержкой.

В Европе роуминг вообще отменили, зачем нужна ваша сим-карта?

Да, отменили, но с кучей нюансов. К примеру, сим-карта должна находиться в домашней стране дольше, чем в какой-либо другой. При покупке туристических вариантов симок (а вам, скорее всего, продадут именно такую) роуминг всё равно будет работать. С учетом всех этих мелочей по-прежнему выгодно использовать Дримсим

Зачем нужен Дримсим, если сейчас много предложений от домашних операторов?

Предложения крупных операторов, как правило, включают в себя:
- абонентскую плату или пакеты минут и мегабайт;
- довольно высокие цены на интернет и звонки;
- множество неочевидных условий мелким текстом под звездочками.

В отличии от подобных предложений крупных операторов, Дримсим предлагает приемлемые помегабайтные тарифы практически в любой стране. При этом цены на связь почти такие же, как если купить местную симку.

Благодаря этому, в большинстве случаев абоненты Дримсим тратят меньше (в зависимости от индивидуального профиля потребления трафика и связи). А также вы всегда в курсе своих расходов и сами определяете сколько можете потратить.

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Дримсим - универсальная сим-карта для путешественников
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Как оставаться на связи в путешествиях

Мобильный телефон — не роскошь, а незаменимый напарник в путешествиях — он помогает строить маршруты, делиться впечатлениями и оставаться на связи. Но роуминг по-прежнему стоит слишком дорого. Как не потратить все деньги на сотовую связь за границей, и при этом спокойно общаться с друзьями, выкладывать фотки в Инстаграм и вести видеоблог о путешествиях?

Роуминг

Пожалуй, самый дорогой вид мобильной связи за границей. Плюс в том, что не нужно покупать новую сим-карту, но даже самый дешёвый пакет роуминга от российских операторов стоит в несколько раз дороже других вариантов выгодной связи за границей. И это огромный минус.

Сим-карта от местного оператора

Если приезжаете в какую-то страну надолго, и вам нужна самая дешевая связь за границей, местная сим-карта — лучший вариант. Локальные операторы дают самый дешёвый интернет и звонки.  Как всегда, есть куча подводных камней, особенно для приезжих: связь можно покупать только пакетами, которые постепенно сгорают, звонки на родину стоят дорого, а пополнять карту неудобно. Если часто перемещаетесь между странами, придётся обзавестись десятком разных симок.

Международные сим-карты для путешествий

В отличие от обычных сим-карт, международные не привязаны к одному оператору — они умеют подключаться к местной сети почти во всех странах. Вы можете использовать одну сим-карту для путешествия по миру. Плюсы:

  • один постоянный номер;
  • низкие цены на международные звонки;
  • цены на связь и интернет почти как у местных операторов;
  • легко пополнять баланс и контролировать расходы.

Дримсим — это как раз такая сим-карта для путешествий по всему миру. Работает в 197 странах, тарификация по минутам и по килобайтам, никаких скрытых комиссий — все расходы можно контролировать через мобильное приложение, а баланс пополнять банковской картой.

Если часто путешествуете или ездите в командировки, Дримсим поможет оставаться на связи по самым выгодным ценам.

Drimnano SL,
Barcelona, Spain
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Drimnano SL, Barcelona, Spain
[email protected]
Сервисы
Стать партнеромПредложить идеюПолучить 7€СтрахованиеВакансии
Справочная
Возврат сим-картыИнтернет за границейИнтернет в ЕвропеРоуминг
Документы
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все права защищены

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