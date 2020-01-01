Алекс Экслер Писатель, блогер, кинокритик exler.ru

Я где-то с полгода тестировал эту сим-карту, съездил с ней в несколько поездок и там почти постоянно использовал карту для раздачи мобильного Интернета, да и для звонков тоже. Мне реально очень понравилось, как это все работает и сколько это стоит, я сам сейчас во все поездки обязательно беру Drimsim в отдельном смартфоне, и я совершенно спокойно могу рекомендовать сим-карту Drimsim своим читателям, тем более что за прошедшее с момента начала тестирования время и качество связи, и уровень сервиса там заметно улучшились, а тарифы понизились.